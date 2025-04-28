Alithia gazetesi: “AB Kıbrıs’ı Desteksiz Bırakıyor – Kablonun Korunacağı Yönündeki Yazılı Taahhüdünü Yerine Getirmedi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Londra’da gerçekleştirilen seminerde GSI projesine değinmemesi ve ardından ortaya atılan projenin iptal mi olduğu sorularına atıfta bulunarak, AB’nin verdiği yazılı taahhüdü tutmadığını yazdı.

Gazete, AB Enerji Genel Müdürlüğü Yeşil Geçiş ve Enerji Sistemi Entegrasyonu Müdürlüğü’nün 21 Ağustos 2024 tarihinde Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörüne (ADMİE) gönderdiği mektupta, “Yunanistan ile Türkiye arasında, EuroAsia/Great Sea Interconnector projesi için kablo döşenmesi çalışmaları sırasında yaşanan olaya dair gönderilen mektuba yanıt olarak, projenin AB’nin 2022/869 sayılı kanunu uyarınca, Avrupa arası şebekeler çerçevesinde ortak bir proje olduğu, Komisyonun ortak ilgi projesi listesinde yer aldığının” belirtildiğini yazdı.

AB Enerji Genel Müdürlüğü Yeşil Geçiş ve Enerji Sistemi Entegrasyonu Direktörü Catharina Sikow-Magny’nin imzasını taşıyan söz konusu mektupta “Avrupa Komisyonu’nun, projenin sözü edilen jeopolitik tehlikeden korunması için sahip olduğu tüm diplomatik imkanları kullanacağı konusunda sizi temin ederim." ifadelerinin yer aldığını vurgulayan gazete, buna karşın Ursula von der Leyen’in Londra’da gerçekleştirilen seminerde projeye değinmediğini, aksine Yunanistan ile Mısır arasındaki projeye atıfta bulunduğunu vurguladı.

Leyen’in daha önce Rum basınında da yer alan konuşmasını da aktaran gazete, AB’nin taahhüdünü temel alan ADMİE’nin ise bu mektupla Güney Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu’ndan (RAEK) projeye müdahil olmasını ve maddi katkı sağlamasını talep ettiğini aktardı.

Gazete, “GSI” projesini unutmuş gibi görünen Avrupa’nın bu sessizliğinin sebebinin, Türkiye’ye de atıfta bulunan Avrupa’nın savunma projesi “ReArm Europe” projesi mi yoksa diplomatik gelişmeler mi olduğunun kafalarda soru işareti olarak kalmayı sürdürdüğü yorumunda bulundu.