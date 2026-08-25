Rum Yönetimi’nin, doğal gaz konusunda Türkiye ile KKTC’yi bağlayacak olan deniz altı boru hattına yönelik faaliyetleri, Birleşmiş Milletlere şikâyet ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Maria Mihail’in, 7 Ağustos tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği ilgili mektuba yer verdi.

Habere göre Mihail, BM Genel Sekreterine gönderdiği mektupta “Türkiye’nin uluslararası hukuku tamamen uygulaması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve haklarına saygı duyması, ayrıca Türkiye’yi 'işgal altındaki topraklarla' bağlayacak deniz altı boru hattına yönelik faaliyetleri sonlandırması” gerektiği şeklinde ifadelere yer verdi.

Mihail mektubunda Türkiye ile KKTC arasında imzalanan “Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı’nı, Türkiye’nin “provokatif faaliyeti” olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun çiğnendiğini iddia etti.

Mektupta ayrıca Türkiye’nin zaten bu konuda hazırlıklarına başladığı, 21 Temmuz’da araştırma gemileri “Oruç Reis”, “Denar Explorer”, “Denar Pathfinder” ve “Denar Surveyor” için Navtex yayımladığı ileri sürüldü.

Rum Yönetimi’nin Mutabakat Zaptı’nın “yasal geçerliliğinin” olmadığını savunduğunu belirten Mihail, KKTC’nin “ulusalararası hukuki temsiliyete sahip olmadığını ve anlaşmalar imzalamasının mümkün olmadığını" iddia etti.

Mihail mektubunda ayrıca bu tür faaliyetlerin, iki toplum arasındaki güveni sarstığını da ileri sürdü.