Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, öğretmen sendikalarını temsilen Avukat Öncel Polili de hazır bulundu.

-Polili

Duruşmanın tamamlanmasının ardından mahkemeler önünde açıklama yapan Avukat Öncel Polili, bugün Disiplin Tüzüğü ile ilgili olarak açılan davanın ara emri başvurusunun ilk günü olduğunu kaydetti.

Savcılığın ara emri başvurusuna itiraz dosyalamak için bir süre talep ettiğini ifade eden Polili, davanın 15 Mayıs’a ertelendiğini dile getirdi.

“Savcılığın sadece ara emrine itiraz değil, davanın esasıyla da ilgili bir müdafaa dosyalama niyetinde olduğunu” söylediğini belirten Polili, konuşmasında “Davanın esasıyla ilgili bir müdafaa dosyalanması durumunda büyük ihtimalle ara emri başvurusu değil, davanın esasıyla ilgili bir duruşma erken bir zamanda yapılacak ve kesin bir karara varılacak." ifadelerine yer verdi.

- Sendikalar

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem , 15 Mayıs’ta yeniden mahkemede olacaklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de, bu kararı alan Bakanların hiçbirinin "mahkemeye gelecek yüzü" olmadığını ileri sürdü.