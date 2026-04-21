AB Askeri Komite (EUMC) toplantısı 15-17 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta yapıldı.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, toplantıda jeopolitik durumun ele alındığını yazdı.

Gazete, AB üyesi ülkelerin askeri temsilcileri, AB kurumlarından temsilciler ve RMMO üst düzey yetkililerinin çalışmalara katıldıklarını belirtirken çalışmalar çerçevesinde bölge ve dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve AB’nin savunma gücüne dair konular ile Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanı olarak AB’nin savunma gücünün arttırılmasına dair hedeflerinin ele alındığını aktardı.

Katılımcıların, RMMO’ya ziyaret gerçekleştirerek, görev ve uygulamalar hakkında bilgi aldıklarını belirten gazete, Ledra Yolu’nda (Uzun Yol) bulunan gözlem noktasını ziyaret ettiklerini ve “Makedonittisa Anıt Mezarlığı’a” çelenk koyduklarını belirtti.