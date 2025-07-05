Haravgi’nin haberine göre, ihbar üzerine Ağrotur üs polisi ile Rum polisi narkotik şube ekiplerinin Perşembe günü düzenlediği ortak operasyonda Trahon köyünde, tamamı aynı aileye mensup 4 kişi tutuklandı.
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Gazete “bu tutuklama ile Limasol’un İngiliz Üs bölgesi içerisinde olan bazı batı bölgelerinin yıllardır yasadışı grupların faaliyet alanı ve uyuşturucu dolaşımı kapısı olduğunun bir kez daha doğrulandığını” yazdı.