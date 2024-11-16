Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 16 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan yarışla tamamlandı. Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan etapta yapılan yarış, “5.Cumhuriyet Ralli Sprint” adıyla gerçekleştirildi. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta Boya, Chagla Food&Drink veGüven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirildi.

Yarım saniye farkla kazanan Macila-Çakır ikilisi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi İtfaiye arkasından başlayan etap, Kuzey Çevre yolu altından karşıya geçip, Dikmen yolu üzeri, çöplük bölgesinde tamamlandı. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Start öncesi yağmurun yağmasıyla kayganlaşan etapta ekipler deneme etabında zorlansalar da diğer etaplarda etap hızlandı ve büyük çekişme yaşandı. İlk etapta en iyi dereceyi yeni aracı Volkswagen Polo GTI R5 ile Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yaparken, ikinci etapta uzun bir aranın ardından etaplara Volkswagen Polo GTI R5 ile dönen Fikri Macila-Harun Çakır ikilisi elde etti ve günün en hızlısı olmayı başardı. 6 dakika 27,754 saniyelik derecesi ile günün birincisi olan Macila-Çakır ikilisini 6 dakika 28,298 saniye ile Alptürk-Çağla ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise, bu yarışa Ford Fiesta S2000 ile katılan ve 6 dakika 34,536 saniyelik derece elde eden Çağkan Bozalanlar-Erdaş Uçaner ikilisi oldu. Uzun bir aranın ardından etapta boy gösteren bir diğer isim Mehmet Çocuk, babası Hüseyin Çocuk ile günün dördüncüsü olurken, yine uzun bir aranın ardından etapta olan Edim Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi günün beşincisi oldular.

Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi sezonun şampiyonu oldu

Baba-Kız tüm sezon mücadele eden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi bu yarışta Sınıf 1 birincisi olurken, topladıkları puanlarla mutlu sona ulaşmayı başardılar ve Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonu oldular. Sınıf 1 ikincisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi olurken, yarışın Sınıf N birincisi Hüseyin Yarkıner-Hasan Karlıtaş ikilisi oldu. Yarışın kahramanı ise 15 yaşında pilot koltuğuna oturan ve etapların açılış görevini üstelenen Hasan Macila oldu. İlk kez etapta boy göstermesine rağmen Halil Mulla’nın co-pilotluğunda, Ford Fiesta R2 ile başarılı bir performans sergileyen Macila seyircilerden takdir aldı. Yarışın Start ve Servis alanı olduğu gibi Finiş ve ödül töreni de Chagla Food&Drink önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını eski başkanlardan Hasan Macila, şampiyona sponsoru Sami Doğan, KKOK Başkanı Zeki Topcu ve KKRK Başkanı Gizem Öke Aktül takdim etti. Organizasyon sonunda Yarış Direktörü Niyazi Tekindor, Sponsorlara teşekkür ederken, görev alan ve yarışan tüm ekiplere teşekkür etti. Adının ağırlığına yakışır bir organizasyon olduğunu söyleyen Tekindor, hem yarışı kazanan Macila-Çakır ikilisini, hem de sezonun şampiyonu Sadık-Buse ikilisini tebrik etti.

Dereceler: