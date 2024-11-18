Ailesi ve 10 kardeşiyle Güney Kıbrıs’a gidip vaftiz olan Simos Yoannu adını alan Lübnanlı, Rum yönetiminden 40 yıldır vatandaşlık alamıyor. Rum makamlarından, 8 yıl daha beklemesi gerektiği bilgisini alan ve 44 yaşında olan Yoann artık Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten yardım istiyor.

Fileleftheros’un “40 Yıldır Kıbrıs’ta ve Vatandaşlık İçin 8 Yıl Daha Bekleyecek” başlıklı haberine göre, gazete aracılığıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten yardım isteyen Yoannu, Güney Kıbrıs’a gittiğinde 4 yaşında olduğunu, ana okul, ilk, orta ve lise eğitimlerini Rum tarafında aldığını, orada evlendiğini, Lübnan ile hiçbir bağlantısı olmadığını, dili de bilmediğini söyledi.

Rum tarafından, annesinin vasiyeti üzerine öldüğünde Lübnan’a defnetmek için izinli olarak ayrıldığını ancak geri döndüğünde kendisine 6 ay ikamet izni verildiğini, daha sonra izninin yenilenmediğini belirten Yoannu, 2006’da kaçak sıfatıyla sınır dışı edilmek üzere tutuklandığını, dönemin İçişleri Bakanı’nın müdahalesiyle hapisten çıktığını söyledi.

Yoannu, uzun süredir vatandaşlık için daire daire gezdiğini, 2015’te yaptığı başvurunun “ödenmemiş trafik cezası bulunduğu” gerekçesiyle reddedildiğini, cezalarını ödemesine rağmen herhangi olumlu bir sonuç alamadığını anlattı. Bakanlara mektuplar gönderdiğini ancak cevap alamadığını, son yıllarda 10 bin euro harcayarak avukat da tuttuğunu fakat sonuç alamadığını belirtti.

Süreç içerisinde kendisi ve Mihalis ismini alan kardeşi dışındaki aile üyelerinin vatandaşlık aldığını da belirten Yoannu, bugün 44 yaşında olduğunu ve ülkede kaçak göründüğü, sağlık hizmetleri de dahil hiçbir hakka erişimi olmadığını belitti.

Rum makamlarını kaynak göstererek Yoannu’nun ve kardeşi Mihalis’in önce ikamet izni alması, daha sonra da vatandaşlık başvurusu yapması gerektiğine ve “başka bir şey çıkmazsa 8 yıl sonra" vatandaş olabileceğine işaret eden Fileleftheros, Lübnan asıllı kardeşlerin durumunu Rum İçişleri Bakanlığı’na sordu.

Bakanlıktan “konunun İçişleri’nin yetkisinde olmadığı, yetkili merciin Göç Müsteşarlığı olduğu” cevabını alan gazete, Rum Göç Müsteşarlığı’nın ise haftalardır Fileleftheros’a cevap vermediğini, resmi bir açıklama olursa açıklamayı yayımlayacağını kaydetti.

Gazete, bu şartlarda Yoannu’nun vatandaşlık sorununa, ancak Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in müdahalesiyle çözüm bulunabileceği vurgusunu yaptı.