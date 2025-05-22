Yenikent Belediye Bulvarı üzerinde 19 Mayıs gecesi motosiklet ile araç çarpıştı, motor sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan

Ümitcan Arslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Ümitcan Arslan'ın 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:10 raddelerinde Yenikent Belediye bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrederken JY 116 plakalı Honda Integra marka salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada Mehmet Züheyir Akyol yönetiminde bulunan MH 554 plakalı motosikletle çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Polis, kazada yaralanan Mehmet Züheyir Akyol'un ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını ve ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde vücudunda çeşitli kırıklar, akciğer yaralanması, karaciğer kanaması teşhisi ve hayati tehlikesinin mevcut olması sebebi ile müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korumasından dolayı tahkikatın seyri ile suçun nevinin değişebileceğini ifade ederek, mümkün olduğundan dolayı zanlının serbest kalması durumunda tahkikatı olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

SÜRÜCÜ: BAŞKA BİR ARAÇ ÖNÜMÜ KESTİ

Polisin ardından söz alan zanlı, başka bir aracın önünü kestiğini direksiyonu kırdığını istemeden motora vurduğunu söyledi. Zanlı, “Hemen araçtan indim arkadaşa yardım ettim. Diğer araç kaçtı’ dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.