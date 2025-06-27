Birleşmiş Milletler (BM), 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2023 yılında dünya genelinde 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu kullanımının son 10 yılda yüzde 28 arttığını bildirdi.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2023 verilerinin yer aldığı "2025 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Küresel olarak 2023'te 316 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 28 olduğu ifade edildi.

Raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu ve 244 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedilirken, yaklaşık 61 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 31 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 25 milyon kişinin kokain ve 21 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.

Uyuşturucu nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında son on yılda yaklaşık yüzde 13 artışın olduğu vurgulanan raporda, 2023'te 64 milyon kişinin uyuşturucuya bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşadığına işaret edildi.

Her ne kadar uyuşturucu kullanımı erkeklerde daha yüksek oranlarda görülse de, raporda, kadınların erkeklerden daha hızlı bağımlılık geliştirebildiği ve daha "şiddetli" psikolojik problemler yaşayabildiğinin altı çizildi.

Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2023'te 14 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığına, bu kişilerin 1,7 milyonunun HIV, 1,5 milyonunun HIV ve hepatit C, 6,9 milyonunun ise yalnızca hepatit C virüsü taşıdığına dikkati çekildi.

Raporda, emniyet güçlerinin ele geçirdiği uyuşturucu miktarına da değinildi. 2023'te 2 bin 275 ton kokain, 1236 ton esrar reçinesi, 5 bin 749 ton esrar tohumu ele geçirildiği belirtilen raporda, ele geçirilen kokain ve esrar reçinesinde artış, esrar tohumunda ise yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşandığı kaydedildi.