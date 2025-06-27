Güney Kıbrıs’ta önceki gece geç saatlerde yurt dışından Larnaka havalimanına giden 19 yaşındaki bir kadının tasarrufunda 8 kilo 760 gram kokain ele geçirildiği haber verildi.

19 yaşındaki gencin bagaj kontrolü esnasında içerisinde toplam ağırlığı 8 kilo 760 gram kokain olan 13 paket tespit edildiği ve polis tarafından bunlara el konulduğu belirtildi. İngiltere aktarmalı uçakla Brezilya’dan Güney Kıbrıs’a giden şahsın tutuklandığı ve göz altına alındığı kaydedildi.