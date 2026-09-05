Yenierenköy’de 28 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda tutulan 56 yaşındaki Veli Çelik kurtarılamadı. Çelik hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.30 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

56 yaşındaki Veli Çelik, yönetimindeki CJ 115 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.

Kontrolden çıkan araç önce yolun sağına, ardından yeniden yolun soluna geçerek karşı istikametten gelen 36 yaşındaki Eda Güngör yönetimindeki RF 114 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştı.

Kazada yaralanan CJ 115 plakalı araç sürücüsü Veli Çelik, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Çelik, hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Ancak Çelik dün hayata veda etti.

KKTC’DE İLK KALP NAKLİ YAPILAN KİŞİYDİ

Veli Çelik, 17 Nisan 2019 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde gerçekleştirilen ameliyatla KKTC’de ilk kez yapılan kalp naklinin gerçekleştirildiği kişi olmuştu.

Dönemin hastane açıklamasında, ameliyatın başarılı geçtiği ve tedavisi tamamlanan Çelik’in son kontrollerinin ardından taburcu edilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Çelik’in yaklaşık 3-4 ay önce ise ikinci kez kalp nakli geçirdiği öğrenildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan da Çelik’in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’de ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle hayata yeniden tutunan Çelik’in trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Çelik’in ölümü, ailesi, yakınları ve sağlık camiasında üzüntü yarattı.