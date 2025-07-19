İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki James Evans'ın hayatı, 4 yıl önce oynadığı müthiş oyunla değişti... Bildiğimiz piyango veya türlü şans oyunlarıyla karıştırmayın; "Set For Life" adlı oyunda büyük ikramiyeyi kazandı. Bu da onun hesabına 51 yaşına kadar her ay 10 bin sterlin (yaklaşık 540 bin TL) yatacak bir sürecin kapılarını araladı.

James Evans, kazancını sadece kendine ayırmak yerine toplumla paylaşma yolunu seçti. Geçen yıl engelli bireyler için asistan köpekler yetiştiren "Canine Partners" adlı hayır kuruluşuyla gönüllü olarak çalışmaya başlayan Evans, ilk olarak bir engelli birey için bungalov tadilatına destek verdi.

Ancak Evans'ı asıl duygulandıran, köpeklerini kaybeden sahipleri için bir "anma bahçesi" oluşturma fikri oldu. Bir video izledikten sonra gözyaşlarını tutamadığını belirten genç talihli, "O an içimden bir ses bu bahçeyi benim yapmam gerektiğini söyledi" dedi. İki hafta süren çalışmayla peyzajı tamamlanan anma bahçesi, duygusal bir toplumsal dayanışma alanına dönüştü.

"SET FOR LİFE" NEDİR?

"Set For Life", Birleşik Krallık Ulusal Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, klasik ikramiyelerin aksine uzun vadeli ödeme modeline sahip özel bir şans oyunu. Oyuncular, 1 ila 47 arasında beş ana numara ve 1 ila 10 arasında bir "Life Ball" seçiyor. Haftada iki kez, pazartesi ve perşembe günleri çekiliş yapılıyor.

Kazançları ise oldukça ilgi çekici:

Büyük Ödül: 30 yıl boyunca her ay 10.000 sterlin

İkinci Ödül: 1 yıl boyunca her ay 10.000 sterlin

Diğer Ödüller: 5-250 sterlin arasında değişen meblağlar.