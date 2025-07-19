Tayland’da Wilawan Emsawat adlı 35 yaşındaki kadın, Budist rahiplerle cinsel ilişkiye girip, ilişkileri gizlice cep telefonuyla görüntülediği ve sonra bu görüntülerle şantaj yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.

Emsawat’ın cep telefonunda cinsel ilişki görüntüleri bulunurken 9 rahip manastırdan atıldı. Polis, Emsawat’ın banka hesaplarına son üç yılda rahipler tarafından 11.9 milyon dolar (480 milyon TL) aktarıldığını açıkladı. Olay, baş rahip Arch’ın Emsawat ile ilişkiye girip şantaja maruz kaldıktan sonra komşu ülke Laos’a kaçmasıyla patlak verdi. Emsawat 13 rahiple ilişkiye girmekle ve kara para aklamakla suçlanıyor. Taylandlı rahiplerin ilişkiye girmeleri inançları gereği yasak.