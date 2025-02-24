Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne 99 milyon 294 bin dolarlık mal satarken, 2 milyar 625 milyon 446 bin dolarlık mal aldı. Bu veriler, geçtiğimiz yıl iki ülkenin ticaret hacminin tüm zamanların en yüksek noktası olan 2 milyar 724 milyon dolar düzeyine ulaştığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında KKTC’nin TC ile olan ticaretinde ihracat miktarı azalırken hem ithalat hem ticaret hacmi hem de ticaret açığı yönünden rekor rakamlara ulaşıldı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

TÜİK’in 2024 rakamları, KKTC-TC ticaretindeki büyük dengesizliğin daha da arttığını gösteriyor. 2023’te KKTC’den Türkiye’ye satılan her “1” dolarlık mal karşılığında “26” dolarlık mal alındığı hesaplanırken; KKTC’nin verdiği ticaret açığı ise 2 milyar 526 milyon dolarla ilk kez 2,5 milyar eşiğini geçti. Açığın Türk Lirası karşılığı ise yılsonu resmi kurlarına göre ise 89,2 milyar TL’yi geçti.

11 YILDA 15 MİLYAR GEÇİLDİ

2014-2024 yıllarında KKTC’nin TC’ye yönelik toplam ihracatı; 1 milyar 067 milyon dolar; ithalatı ise 16 milyar 146 milyon dolar oldu. Bu veriler; 11 yıllık ticaret hacminin 17 milyar 214 milyon dolar; ticaret açığının ise 15 milyar 079 milyon dolar düzeyine çıktığını gösteriyor.

İHRACAT DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre KKTC’nin geçen yılki 99,2 milyon dolarlık ihracatı son dört yılın en düşük rakamı oldu. 2020’den sonra ilk kez 100 milyon doların altına düşen ihracat, 2023 yılındaki 114,3 milyon dolarlık ihracattan %13.2 oranında daha az. İhracatta 2021’de 120,5 milyon dolar, 2022’de ise 116,8 milyon seviyeleri görülmüştü. İthalatta ise yıllık bazda %10 oranında artış olduğu hesaplan dı.