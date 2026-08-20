Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) heyeti, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerle bir araya geldi. Ziyarette üreticilerin yaşadığı altyapı, su, yol, temizlik, kanalizasyon, enerji ve yönetim sorunları ayrıntılı şekilde ele alınırken, sanayiciler çözüm için merkezi hükümet ile yerel yönetimin daha etkin iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Oral, İrfan Yılmaz, Efe Özman ve Tuygun Töre, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ile KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul’dan oluşan heyet, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı sanayicileri ziyaret ederek bölgenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Sanayiciler, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde son dönemde sorunların giderek arttığını belirterek, özellikle ikinci etap yolları, su yetersizliği, temizlik hizmetleri, kanalizasyon eksikliği, septik kuyular, vidanjör hizmetleri, solar enerji izinleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yasası’nın yarattığı yönetim sorunlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Belediye Başkanı ilgileniyor ancak sorunlar yerel yönetimin boyutunu aşıyor”

Sanayiciler, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun bölgedeki sorunlarla yakından ilgilendiğini ve taleplerine duyarlı davrandığını belirterek, bundan memnun olduklarını söyledi.

Ancak yaşanan problemlerin yalnızca belediyenin imkanlarıyla çözülemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çeken sanayiciler, merkezi hükümet ile yerel yönetimin koordineli hareket etmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Bölgede düzenin sağlanması, altyapının iyileştirilmesi ve sanayi alanının korunması için daha ciddi denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği de vurgulandı.

“İkinci etap yolları sanayicileri mağdur ediyor”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin ikinci etap yollarının halen tamamlanmadığını belirten sanayiciler, özellikle bazı yolların araç geçişine dahi elverişli olmadığını ifade etti.

Geçici olarak dökülen yolların büyük ölçüde bozulduğunu, oluşan çukurların araçlara ciddi zarar verdiğini anlatan sanayiciler, kapsamlı asfalt çalışması yapılıncaya kadar en azından basit yama işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi.

Sanayiciler, ikinci etapta birkaç kamyon asfalt kullanılarak yapılabilecek geçici iyileştirmelerin dahi gerçekleştirilmediğini belirterek, bunun üretim yapan işletmeler açısından kabul edilemez bir mağduriyet yarattığını kaydetti.

Bölgede yağmur suyu drenaj sisteminin de yetersiz olduğunu ifade eden sanayiciler, kış aylarında bazı alanların sular altında kaldığını, bu nedenle yol yapımıyla birlikte drenaj çalışmasının da mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Arıtma tesisi için artık sonuç bekleniyor

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ne arıtma tesisi kurulmasına yönelik çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden sanayiciler, konunun halen Maliye Bakanlığı’nda bulunduğunu belirtti.

Bölgenin geleceği açısından arıtma tesisinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken sanayiciler, yıllardır beklenen bu yatırımın artık sonuçlandırılmasını istedi.

Arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte hem çevresel sorunların azaltılacağı hem de ileride kanalizasyon altyapısının daha sağlıklı hale geleceği görüşü dile getirildi.

Üreticiye solar enerji izni verilmezken bir otelin bölgedeki solar tarlası tepki yarattı

Sanayicilerin en fazla tepki gösterdiği konulardan biri de solar enerji yatırımları oldu.

Kendi işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kurmak için izin alamadıklarını belirten sanayiciler, buna karşın Mağusa’daki bir otele ait solar tarlanın Alayköy Organize Sanayi Bölgesi yakınında kurulmasının kendilerini hem üzdüğünü hem de kızdırdığını ifade etti.

Sanayiciler, “Biz üretim yapan işletmeler olarak kendi enerji ihtiyacımız için bu hakkı alamazken, başka bir bölgedeki otelin burada solar tarla kurabilmesi ciddi bir adaletsizlik hissi yaratıyor” görüşünü dile getirdi.

Bu durumun bölgedeki üreticilerin moralini bozduğunu belirten sanayiciler, enerji politikalarında üretim sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Özelleştirilen temizlik hizmetlerinden memnun değiliz”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesinin ardından ciddi sorunlar yaşandığını belirten sanayiciler, hizmeti yürüten firmadan memnun olmadıklarını söyledi.

Çöplerin düzenli toplanmadığını ifade eden üreticiler, bazı işletmelerin kendi imkanlarıyla çöplerini çöp dökme alanına taşımak zorunda kaldığını belirtti. Üstelik çöp dökme alanına atık bırakabilmek için de ücret ödemek zorunda kaldıklarını kaydeden sanayiciler, bunun işletmelere ek maliyet getirdiğini dile getirdi.

Özellikle poşet ve karton atıklarının firma tarafından alınmak istenmediğini ve bu tür atıkların düzenli şekilde toplanmadığını belirten sanayiciler, sanayi bölgesinin temizliği konusunda daha etkin bir sistem oluşturulmasını istedi.

“Yaz aylarında su krizi yaşanıyor”

Bölgede yaz aylarında yeterli miktarda su temin edilemediğini anlatan sanayiciler, özellikle üretim süreçlerinde yoğun su kullanan firmaların büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Suyla çalışan işletmelerin tankerlerle su taşımak zorunda kaldığını belirten sanayiciler, bunun hem üretim maliyetlerini artırdığını hem de günlük işleyişi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Her gün tankerlerle su getiren işletmeler bulunduğunu belirten üreticiler, sanayiye gelen suyun bir bölümünün kente aktarılması nedeniyle bölgede ciddi su yetersizliği yaşandığını ileri sürdü.

Sanayiciler, sorunun artık çalışanların temel ihtiyaçlarını dahi etkilediğini belirterek, “Su sorunu öyle büyük boyuta ulaştı ki bazı işletmelerde çalışanlar banyo yapacak su bulamıyor. Özellikle personel sayısı fazla olan firmalarda mevcut su çalışanlara yetmiyor. Bu sorun mutlaka çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

“Kanalizasyon yok, septik kuyular sürekli doluyor”

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin halen kanalizasyon sistemine bağlı olmaması da sanayicilerin önemli şikâyetleri arasında yer aldı.

İşletmelerin septik kuyular kullanmak zorunda kaldığını belirten sanayiciler, kuyuların sık sık dolduğunu ve sürekli vidanjör hizmetine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ancak belediyeye ait vidanjörlerin bölgeye zamanında yetişemediğini ifade eden üreticiler, özel firmalardan alınan hizmetin ise oldukça pahalı olduğunu belirtti.

Sanayiciler hem çevre hem de işletmeler açısından ciddi sorun yaratan kanalizasyon eksikliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sanayi bölgesi kirleniyor ve düzensizleşiyor”

Bölgenin geçmiş yıllara kıyasla giderek daha düzensiz bir görünüme kavuştuğunu belirten sanayiciler, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin diğer sanayi bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları yaşamaya başladığını söyledi.

Çevre düzeninin bozulduğunu, temizlik sorunlarının arttığını ve denetim eksikliğinin hissedildiğini ifade eden sanayiciler, organize sanayi bölgelerinde düzeni sağlayacak etkin bir yönetim ve denetim mekanizmasının oluşturulmasını istedi.

“Sanayi bölgemiz kirleniyor, düzensizleşiyor. Üretim alanlarının korunması için denetim ve organizasyon şarttır” görüşü dile getirildi.

“OSB Yasası değişsin, sanayi bölgelerini sanayiciler yönetsin”

Sanayiciler, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çerçevesinde bölgedeki işletmelerden önemli miktarda para toplandığını ancak bu kaynakların sanayi bölgelerinin sorunlarının çözümünde kullanılmadığını savundu.

Toplanan paranın ne kadar olduğunun dahi kamuoyuna açıklanmadığını belirten sanayiciler, bu kaynakların Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı, yol, temizlik ve diğer ihtiyaçları için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut OSB Yasası’nın yönetim açısından da ciddi aksaklıklar yarattığını dile getiren sanayiciler, yedi ayrı kurumun temsil edildiği OSB Komisyonu’nun karar almakta büyük zorluk yaşadığını söyledi.

Komisyonun çoğu zaman toplanmakta dahi güçlük çektiğini belirten üreticiler, daha etkin ve hızlı karar alınabilmesi için yasanın değiştirilmesini talep etti.

Sanayiciler, “Organize sanayi bölgelerini en iyi bilen, içerisinde üretim yapan sanayicilerdir. OSB Yasası yeniden düzenlenmeli ve sanayi bölgelerinin yönetiminde sanayiciler daha etkin söz sahibi olmalıdır” diyerek taleplerini KTSO heyetine aktardı.

Ziyaret kapsamında KTSO heyeti, sanayicilerin dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini not alırken, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin önem taşıdığı görüşü öne çıktı.