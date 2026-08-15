Kıbrıs Türk Ticaret Odası(KTTO), Güney Kıbrıs'tan market alışverişinin KKTC'ye getirilmesi yönünde sosyal medyadan yapılan ilanların araştırılması çağrısında bulundu.

KTTO'dan yapılan açıklamada, KTTO'nun sosyal medyada “Güney'den market alışverişinizi alıyor, Kuzey Kıbrıs’a getiriyoruz.” sloganıyla yayımlanan paylaşımdan ciddi endişe duyduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu hizmetin hangi yasal çerçevede yürütüldüğü ve gerekli gümrük ile vergi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği ivedilikle araştırılmalıdır. Bu tür faaliyetlerin sosyal medya üzerinden açıkça reklamının yapılabilmesi, gümrük kapılarındaki denetimlerin etkinliğinin artırılmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ilgili makamları, gerekli inceleme ve denetimleri gecikmeksizin yapmaya çağırıyoruz."