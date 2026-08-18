Creditwest Bank ile Dikmen Belediyesi arasında gerçekleştirilen Local Pay ile Kurum Fatura Ödemeleri iş birliği, düzenlenen protokol töreniyle resmiyet kazandı.

Protokol; Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ile Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından imzalandı. İmza töreninde Creditwest Bank ADK Yöneticisi Şerife Komut, Dikmen Belediyesi Muhasebe İşlemleri Personeli Narin Piro ve Dikmen Belediyesi Müdürü Mustafa Tayfuner de hazır bulundu.

Yeni iş birliğiyle birlikte Dikmen Belediyesi’ne ait kurum faturaları, Creditwest Bank’ın mobil ödeme uygulaması Local Pay üzerinden kolaylıkla ödenebilecek. Hayata geçirilen uygulama sayesinde belediye hizmetlerine yönelik ödeme süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşlara kesintisiz bir dijital ödeme deneyimi sunulması hedefleniyor.

Taraflar, protokolün yerel yönetim hizmetlerinin dijitalleşmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, iş birliğinin gelecek dönemde yeni projelerle daha da geliştirilmesi yönündeki ortak hedeflerini de dile getirdi.

Belediye Ödemelerine 7/24 Erişim

Dikmen Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, kolay ve erişilebilir hizmet sunma hedefi doğrultusunda dijital altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Creditwest Bank ile gerçekleştirilen bu iş birliği kapsamında vatandaşlar, belediyeye ait kurum faturalarını vezneye gitmeye gerek kalmadan Local Pay üzerinden ödeyebilecek.

Kullanıcılar, farklı bankalara ait kredi veya banka kartlarını Local Pay uygulamasına kolayca tanımlayarak ödeme işlemlerini günün her saatinde, güvenli ve zahmetsiz bir şekilde tamamlayabilecek. Böylece belediye faturaları için sıra bekleme ve zaman kaybı ortadan kalkarken, ödeme hizmetlerine 7 gün 24 saat erişim sağlanacak.

Hızlı, Güvenli ve Kullanıcı Dostu Ödeme Deneyimi

Creditwest Bank güvencesiyle sunulan Local Pay, kullanıcı dostu yapısıyla belediye ödemelerini birkaç adımda tamamlamaya imkân tanıyor. Vatandaşlar, bulundukları yerden ve istedikleri zamanda ödeme yapabilmenin rahatlığını yaşarken, tüm süreç dijital ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Local Pay üzerinden yapılan ödemeler kullanıcılara çeşitli avantajlar da sunuyor. Vatandaşlar, gerçekleştirdikleri işlemlerden Local Pay puanı kazanırken, aynı zamanda Local Pay Çarkıfelek’i çevirme hakkı elde ederek 100.000 TL kazanma şansı yakalıyor.

Creditwest Digital ile Yerel Hizmetlere Teknolojik Destek

Creditwest Bank, “Creditwest Digital” vizyonu çerçevesinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle yerel yönetimlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor. Dikmen Belediyesi ile hayata geçirilen bu proje, teknolojinin sunduğu olanakları belediye hizmetleriyle buluşturarak vatandaşların günlük işlemlerini daha kolay ve hızlı hâle getiriyor.

Gerçekleştirilen iş birliği, ödeme süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra yerel yönetimlerde dijital hizmet anlayışının yaygınlaşmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Zaheer: Sunduğumuz Hizmetleri Sürekli Geliştirerek Daha İleriye Taşımayı Sürdüreceğiz.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, imza töreninde yaptığı açıklamada dijitalleşmenin bankanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Zaheer, “Creditwest Bank olarak dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir dönüşüm olarak değil, müşterilerimizin ve toplumun hayatını kolaylaştıran önemli bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz dijital çözümlerin halkımıza fayda sağlamasına, işlemleri daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hâle getirmesine büyük önem veriyoruz. Local Pay ile sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirerek daha ileriye taşımayı ve dijital bankacılığın sağladığı avantajları daha geniş kitlelerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Dikmen Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Çelebi: Dijital Çözümlerle Halkımızın Hayatını Kolaylaştırıyoruz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de Creditwest Bank ile gerçekleştirilen iş birliği ve dijital ödeme entegrasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelebi, “Dijitalleşmenin hayatın her alanında giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, belediye olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve halkımıza daha kolay, hızlı ve erişilebilir hizmetler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Local Pay entegrasyonunun vatandaşlarımızın belediye ödemelerini zahmetsizce gerçekleştirmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen Creditwest Bank’a teşekkür ediyor, iş birliğimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Creditwest Bank’ın Yenilikçi Ödeme Çözümü: Local Pay

Creditwest Bank’ın geliştirdiği yenilikçi ödeme uygulaması Local Pay, kullanım alanını ve hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. KKTC genelinde birçok noktada kullanılabilen uygulama, kullanıcılarına kolay, hızlı ve erişilebilir bir ödeme deneyimi sunuyor.

Creditwest Bank müşterisi olma şartı aranmayan Local Pay’e, uygulamayı cep telefonuna indiren herkes kolayca kayıt olabiliyor. Farklı bankalara ait kredi kartlarının da tanımlanabildiği uygulama üzerinden kullanıcılar, günlük ödeme işlemlerini pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Local Pay kullanıcıları yaptıkları harcamalardan ekstra puan kazanmanın yanı sıra Çarkıfelek’i çevirerek 100.000 TL kazanma şansı elde ediyor. Kullanıcılar ayrıca Local Pay’e özel kampanya ve fırsatlardan yararlanarak avantajlı bir ödeme deneyimi yaşayabiliyor.