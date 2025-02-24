Cumhuriyet Meclisi eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, Lefkoşa‘da önceki gün yaşanan kurşunlama olayında, havalimanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlının adaya “turist” olarak geldiğine işaret ederek, herkesin aklındaki o soruyu sordu; “Tabancayı nereden buldu?”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, son zamanlarda adaya birilerini vurmak için gelenlerin tutuklanmasının yanına, önceki gün de birini vurmayı becerip kaçarken yakalanan birinin daha eklendiğini söyledi, “Güpegündüz Lefkoşa’nın en işlek caddelerinin birinde insanların karnını doyurmak için gittiği bir mekanda insan vurdular…” dedi.

Manavoğlu, “Polis teşkilatımız bu suçluyu yakalamış tabancasını da bulmuş. Bu yeterli mi? Hayır değil” ifadelerini kullandı.

“Her iki ihtimal de feci, korkunç”

Manavoğlu şöyle devam etti;

“Aklımdaki soruları buraya yazıyorum, olası cevapları da yazıyorum ama artık bu sorulara yetkili mercilerden esas cevapları bekliyorum ki bundan sonrası için önümüzü görelim;

İki soru ve iki cevap var; Ya tabancayla girdi ya da tabancayı buradan aldı.

Eğer birincisi olmuşsa, tabancayı ülkeye nasıl soktu? Yok eğer ikincisi ise tabancayı ülke içinde nereden buldu, kimden aldı?

Her iki ihtimal de feci, korkunç!”