Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, bugün Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunları aktarırken; Bakan Ataoğlu, uygun fiyatlı et satış noktalarının kurulması ve yerli ürünlerin otellerde daha fazla kullanılması için harekete geçmeye hazır olduklarını açıkladı.

ONALT: “ÜRETİCİ YOK OLURSA ÜLKE İTHALATA MAHKÛM OLUR”

Birlik Başkanı Adil Onalt, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, maliyeti yaklaşık 40 TL’ye ulaşan sütün 26-27 TL’den satıldığını söyledi.

Üreticinin bir süre önce ithalatla tehdit edildiğini, bugün ise hayvanların üreticinin elinde kaldığını savunan Onalt, yerli üretimin ithal ürünler karşısında korunması gerektiğini vurguladı.

Onalt, “İthal ürünler piyasaya daha düşük fiyatlarla girerken yerli ürünlerimiz satılmıyor. Bu şartlarda üretimi ne kadar sürdürebiliriz? Üretici yok olursa ülke tamamen ithalata bağımlı hâle gelir” dedi.

“OTELLERDE YERLİ ÜRÜN GÖREMİYORUZ”

Turizm sektöründeki otellerin yerli et, süt ve süt ürünlerini yeterince kullanmadığını ifade eden Onalt, birkaç duyarlı tesis dışında yerli üretime gereken desteğin verilmediğini savundu.

Onalt, otellerde yerli ürün kullanımının artırılmasını isteyerek, “Turizm sektörü ülke üreticisinin kalkınmasına katkı sağlamalıdır. Üreticinin elindeki ürün değerlendirilirken ülke ekonomisi de kazanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK EKSİKLİK DENETİMSİZLİK”

Piyasadaki en önemli sorunlardan birinin denetimsizlik olduğunu belirten Onalt, yapılan ithalata rağmen fiyatlarda beklenen ucuzlamanın yaşanmadığını söyledi.

Küçük aile işletmelerinin sermaye sahibi yeni yatırımcılarla rekabet edemediğini ifade eden Onalt, küçükbaş hayvancılığın, damızlık sürülerin ve işi gerçekten hayvancılık olan üreticilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Kooperatiflerin uzun yıllardır ihmal edildiğini de ileri süren Onalt, özellikle Binboğa Yem Fabrikası’nın üreticiler için önemli bir denge unsuru olduğunu ancak aşırı istihdam ve siyasi müdahaleler nedeniyle işlevini kaybettiğini savundu.

Pandemi döneminde yerli üreticilerin ülkenin gıda ihtiyacını karşıladığını hatırlatan Onalt, “En zor dönemde üretimden kopmadık ve bu ülkenin karnını doyurduk. Şimdi de üreticiye sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.

ATAOĞLU: “UYGUN FİYATLI ET SATIŞ NOKTALARINI BİRLİKTE KURALIM”

Eleştiri ve talepleri dinleyen Bakan Fikri Ataoğlu ise vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi için kooperatiflerin de dâhil olacağı satış noktaları kurulmasını önerdi.

Kasaplar veya kooperatiflerin mevcut satış noktaları üzerinden doğrudan et satışı yapılabileceğini belirten Ataoğlu, “İnsanımızın ulaşabileceği fiyatlarla et almasını sağlayalım. Kooperatiflerin satış noktalarını kullanarak bunu birlikte yapabiliriz. Bu konuda gelebilecek tepkileri de göğüslemeye hazırım” dedi.

“PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN HAREKETE GEÇEBİLİRİZ”

Ataoğlu, söz konusu modelin altyapısının sektör temsilcileriyle birlikte hazırlanabileceğini belirterek, Birlik Başkanı Adil Onalt ile konuyu daha önce de ayrıntılı olarak görüştüklerini söyledi.

“Gelin, hep birlikte et satış noktalarını oluşturalım” diyen Ataoğlu, “Gerekli altyapıyı belirleyelim. Bugün olmasa bile pazartesi gününden itibaren sizinle bu yola çıkmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

OTELLERLE GÖRÜŞME SÖZÜ

Otellerde yerli ürün kullanımının artırılmasına yönelik çağrıya da yanıt veren Ataoğlu, sürdürülebilir üretim ve kalite sağlanması hâlinde turizm sektörünün yerli et, süt ve süt ürünlerini almaya hazır olduğunu belirtti.

Üretici temsilcileriyle birlikte özellikle büyük otelleri ziyaret edebileceğini ifade eden Ataoğlu, “Otellerimizi tek tek gezmeye ve birlikte görüşmeler yapmaya hazırım. Üretimde sürdürülebilirlik ve kalite sağlandığı sürece otellerimizin yerli ürünleri tercih etmesi için devreye girebiliriz” diye konuştu.

İthalatın yalnızca yerli üretimin talebi karşılayamadığı dönemlerde ve üreticilerin bilgisi dâhilinde yapılması gerektiğini kaydeden Ataoğlu, kooperatif iştiraklerinin daha verimli çalışabilmesi için de düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ataoğlu, sektör temsilcilerine birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, “Sorunların çözümü için gelin birlikte yürüyelim. Üreticimizin yanında olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.