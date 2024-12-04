Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında, ara karar açıklandı. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24 Aralık 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Duruşmayı takip eden Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, duruşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olabileceği yönünde bir ihtimalin gündeme geldiğini belirten Esendağlı, “Mahkemede, 24 Aralık tarihinde karar açıklanabileceğine ilişkin bir değerlendirme yapıldı” dedi.

Esendağlı, mahkemede dün önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Sabah mahkemenin açılmasıyla savcının esasa ilişkin kararını okuduğunu ifade eden Esendağlı, bunun savcının son icatlarından biri olduğunu, sanıklara çok ciddi kusurlar addetmesine rağmen, yargılamayı bilinçli taksir seviyesinde tutuğunu kaydetti.

Mütalaanın erken safhada geldiğini belirten Esendağlı, bilir kişi raporu hiç tartışılmadığı için bunun beklenmediğini söyledi.

Mahkemenin ara kararında tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin ve tutuksuz sanıkların durumunun devamına karar verdiğini ifade eden Esendağlı, dünün en önemli kararlarından birinin de sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazlarına yönelik tüm taleplerin reddedilmesi olduğunu vurguladı.

Esendağlı ayrıca, mahkemede kamu görevlilerinin akıbetinin başsavcılığa sorulmasının dair bir müzakere yazılmasına karar verildiğini de aktardı.

Mahkeme mazeretli avukatların mazeretini değerlendirirken önümüzdeki celsenin karar celsesi olabileceğine ilişkin bir uyarı yaptığını ifade eden Esendağlı, gelecek duruşmanın uzun bir duruşma olabileceği öngörülerek, duruşmanın iki günde bitirilebileceğinin açıklandığını kaydetti.

Esendağlı, “25 Aralık’ta bir karar açıklanır mı, karar sonraya mı bırakılır göreceğiz” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, ailelerin sadece 72 canın adaleti için Adıyaman’da olmadıklarını, İsias davasının bir emsal dava olması gerektiğini ve tüm suçluların olası kastla yargılanması gerektiğini vurguladı.

Karakaya, “Mücadelemiz ve savaşımız bellidir çocuklarımız kaybettik sevdiklerimizi kaybettik kimse bir daha sevdiklerini kaybetmesin. 24 Aralık’ta yine burada olacağız” dedi.