Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülen İsias Otel davasında, ara karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Mahkemede bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin reddi, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın akıbetinin de sorulması karara bağlandı.

Karar duruşması olabilecek duruşma, 24 Aralık saat 10.00’a ertelendi. Bir sonraki dava iki günü aşmamak kaydıyla bitirilecek şekilde olacak.

İsias Otel davasının beşinci duruşması dün yapıldı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava Türkiye saatiyle 10.00’da (Kıbrıs saatiyle 09.00’da) başladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında Adıyaman Başsavcılığı mahkemeye mütalaasını sundu, bilinçli taksir üzerinden sanıkların ceza almasını istedi, olası kast kapsamında cezalandırılmalarına gerek görmedi.

Başsavcılık, bilinçli taksir kapsamında alt cezadan uzaklaşılarak, en üst seviyede ceza verilmesini istedi.

Başsavcılık, kusurları tek tek sayarken, “Bozkurt ailesinin de otelde kalmasını” gerekçe göstererek, bunu hafifletici bir neden olarak oraya koydu. Ailelerin olası kast üzerinden yargılama talepleri devam etti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında savcı mütalaasını bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan ve 28 Ekim’de açıklanan bilirkişi raporundan sonraki ilk duruşma olma özelliğini taşıyan dünkü duruşmada ilk sözü alan cumhuriyet savcısı, İsias Otel'in 6 Şubat 2023’te Türkiye meydana gelen iki depremden ilkinde yıkılması üzerine başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Yeni bilirkişi raporunu okuyup, kusurları sıralayan savcı, otel sahiplerinin de arada sırada otelde kalmasını hafifletici bir neden olarak ortaya koyup, mütalasını bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı.

Sanıkların ayrı ayrı af sınırından uzaklaştırılarak, tutukluluklarının devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamını talep eden savcı, binanın mimar ve mühendisleri Hasan Arslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız ve Mehmet Göncüoğlu’nun ise meslekten men edilmesini istedi.

Sanıkların tutuklu bulunduğu sürenin, alacakları cezadan düşürülmesi de talep edildi.