Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve CENGO-V Vakfı iş birliğiyle bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Orkide Yürüyüşü yarın Lefke’de yapılacak.

TELSİM ana sponsorluğu, BRT’nin medya sponsorluğu ve diğer sponsorların desteğiyle düzenlenen yürüyüş yarın sabah 09.30’da Lefke Atatürk Parkı önünden başlayacak.

İki vakfın ortak açıklamasına göre, yürüyüş kısa ve uzun olmak üzere iki parkurda yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yürüyüşün sonunda hediye çekilişi olacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yürüyüşten elde edilecek bağışların tamamı, KAV ve CENGO-V vakıflarının iş birliğiyle geliştirilen Nöroblastom araştırma projesine aktarılacak.