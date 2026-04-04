Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki dev maçta lider Galatasaray'ı konuk etti. 6 haftalık galibiyet serisi

Papara Park'ta oynanan dev kapışmadan 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor galip ayrıldı.

Ev sahibi Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 4. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Bordo-mavililer, dev maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan konuk Galatasaray, 48. dakikada Wilfried Singo ile eşitliği yakaladı: 1-1

62. dakikada Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun kafa golüyle yeniden öne geçti: 2-1

Kalan sürede skor değişmedi ve rakibini 2-1 yenen bordo-mavili ekip, şampiyonluk yarışı açısından kritik bir galibiyet aldı.

Puanını 63'e çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Bu sezon ligde 3. kez yenilen ve bir maçı eksik olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fırtına 161 hafta sonra art arda 6 galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasında galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçını kazanan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 karşılaşma kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirdi.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu, gol sayısını 22'ye yükseltti.

882 günlük hasret bitti

"Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirdi.