Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri eylemlerde “22 öğretmenin polisi darp ettiği” iddiasıyla açılan dava geri çekildi.

Yaklaşık iki yılı bulan yargı sürecinin 14’üncü duruşması dün görülürken, savcının davanın geri çekildiğini açıklamasıyla dosya kapatıldı.

Duruşma sonrası Avukat Öncel Polili, Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, davanın karşılıklı iyi niyetle geri çekildiğini belirterek, öğretmenlere eylem nedeniyle açılan davanın dün sonlandığını söyledi.

14 duruşmadır mahkemeye gidilip gelindiğini hatırlatan Polili, eylem günü yaşananların gösterilerde görülebilecek türde olduğunu, olaydan hemen sonra öğretmenler ve polislerin birbirlerine “herkes tamam mı?” diye sorarak konuyu kapattığını dile getirdi.

Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci ısrarla sürdürdüğünü savunan Polili, dosyanın iyi niyet çerçevesinde çözüldüğünü kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, süreçte haksız olan tarafın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu savunarak, kamu görevlilerinin birbirine karşı konumlandırılmasını eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de öğretmenlerin suçsuz olduğunu söyledi.

Eylem, “böl-yönet anlayışıyla bazı öğretmenlerin hedef gösterilmeye çalışılmasını" eleştirerek, bunun hükümetlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tipik yaklaşımı olduğunu savundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da sürecin sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu savunarak, eylem sonrası “uydurma bir darp raporuyla” davanın başlatıldığını öne sürdü.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Disiplin Tüzüğü konusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararında olduğu gibi, bu davanın geri çekilmesinin ardından öğretmenlerden ve öğrencilerden çalındığını savunduğu iki yılın değerlendirmesini yapıp yapmayacağını ve özür dileyip dilemeyeceğini sordu.