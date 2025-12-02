Havalimanı’nda, önceki gün yurt dışına çıkış yapacak olan 31 yaşındaki Murat Şentüfekçi., x-ray cihazından geçtiği sırada polis tarafından çantasında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Zanlı Murat Şentüfekçi dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, suçunu kabul edici nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin devlet laboratuvarına tetkiklerinin yapılması için teslim edildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.