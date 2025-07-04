Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig, 1.Lig ve A2 Ligleri için 2025-2026 Futbol Sezonu 1. Transfer Dönemi ile Serbest Transfer başvuruları başladı.

Buna göre takımlar 1 Temmuz 2025 itibariyle 15 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar bonservisli transfer işlemlerini, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar ise kiralık / geçici transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Serbest Transfer ile ilgili süreç de 1 Temmuz 2025 itibariyle başladı. Buna göre serbest transfer hakkından yararlanmak isteyen futbolcular 14 Temmuz 2025 Pazartesi gününe kadar şahsi olarak KTFF'ye gelerek hakkından yararlanmak istediğine yönelik başvuruda bulunacak. Yapılacak değerlendirmelerin akabinde 18 Temmuz 2025 Cuma günü serbest transfer hakkı olan futbolcuların isim ilanı yapılırken, ilgili listede yer alan futbolcular 15 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar transfer işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak.

1.TRANSFER DÖNEMİ BAŞLANGICI: 1 TEMMUZ 2025 SALI

SERBEST TRANSFER BAŞVURU BAŞLANGICI: 1 TEMMUZ 2025 SALI

SERBEST TRANSFER BAŞVURU SONU: 14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ

SERBEST TRANSFER LİSTESİ İLANI: 18 TEMMUZ 2025 CUMA

1.TRANSFER DÖNEMİ BONSERVİSLİ SON GÜN: 15 AĞUSTOS 2025 CUMA

SERBEST TRANSFER İŞLEMİ SON GÜNÜ: 15 AĞUSTOS 2025 CUMA