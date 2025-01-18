Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Süher Bozalanlar Satranç Anı Turnuvası, 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Turnuva için kayıtlar başladı.
65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizatörlüğünde, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd. ana sponsorluğu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji sponsorluğundaki “2. Süher Bozalanlar Satranç Anı Turnuvası” TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde yer alacak.
Toplamda dört farklı kategoride gerçekleşecek turnuvalardan ilki “Minikler Kategorisi” 10 Şubat Pazartesi başlayacak.
Küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorileri de 11 Şubat-12 Şubat arasında yapılacak.
Turnuvaya kayıtlar 8 Şubat saat 13.00’e kadar 05428654313 numaralı Whatssapp hattından yapılabilecek.