Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen2. Osman Çetintaş Kupası Finalleri Perşembe akşamı Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı. Gecenin ilk final karşılaşması U16 Kızlarda Çamlık Spor (GMBÇS) ile DAÜ arasında oynandı. Müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf GMBÇS oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan U17 Erkek Finalinde KGM ile GMBÇS karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 lık skorla galip ayrılan taraf GMBÇS oldu.GMBÇS bu sonuçlarla 2. Osman Çetintaş Kupasında Kızlar ve Erkeklerde çifte şampiyonluğa ulaşarak kupaları müzesine götürdü.

Müsabakalardan sonra düzenlenen törenle takımlara kupaları ve madalyaları Nafi Çetintaş, Betül Çetintaş, Recep Kılıç ve Şeniz Arkar tarafından takdim edildi.

Çetintaş Ailesi ayrıca Voleybol Federasyonuna teşekkür plaketi takdim etti.