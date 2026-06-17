Gazimağusa Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün iş birliğinde organize edilen, Auto Abiç ve Güven Sigorta sponsor olduğu 2. Gazimağusa Slalom Yarışı geçtiğimiz Pazar günü Larnaka Yolundaki Tır Parkı’nda 65 aracın katılımıyla yapıldı. Yarışçılar, slalom olarak tanımlanan yarış tarzı olan kukalara çarpmadan en iyi dereceyi yapmak için 8 farklı kategoride mücadele edecek.

Slalom Yarışı ve rallide dereceye grip ödül alan ekipler şu şekilde sıralandı:

Slalom Yarışı:

A KATEGORİSİ

1- Arcan Yiğit

2- İsak Yıldırım

3- Taner Gerçel

B KATEGORİSİ

1- Fahri Pakan

2- Yıldıray Uzmaner

3- Yenal Hüdakan

C KATEGORİSİ

1- Sertaç Kimyalar

2- Ahmet Şensoy

3- Hüda Hüdakan

D KATEGORİSİ

1- Mehmet Üşenmez

2- Metin Tavukçu

3- Ergin Hamit

E KATEGORİSİ

1- Ufuk Taş

2- Gökhan Yıldırım

3- Türker Erdem

F KATEGORİSİ

1- Turgut Bürüncük

2- Bartunç Gerçel

3- Murat Ateş Adıgüzel

KADINLAR KATEGORİSİ

1- Jale Kuset

2- Türhan Uzmaner

3- Belma Taş

TOURİNG KATEGORİSİ

1- Tahir Selviler

2- Murat Adıgüzel

3- Özeş Gülok

350Z KATEGORİSİ

1- Volkan Üşenmez

2- Eren Demir

3- Gökmen Tuğal

TAKIMLAR KUPASI

1- Mustafa Beyaz – Taner Gerçel – Tahir Selviler

2- Mehmet Üşenmez – Metin Tavukçuoğlu – Çağlar Abiç

3- Özeş Gülok – Erdin Nurioğulları – Bartunç Gerçel