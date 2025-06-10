KKTC'de ikamet izinsiz olarak kalma suçundan tutuklanan Zeeshan Ehsan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 5 Haziran 2025 tarihinde saat 14:25 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube'ye soruşturma maksatlarıyla bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren 195 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini kaydeden polis, 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.