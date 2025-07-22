Değerli dostum, ülkemizin en önemli araştırmacı-yazarı Bülent Fevzioğlu ve oğlu Bilgi Fevzioğlu’nun kaleme aldığı Mağusa Türk Gücü’nün öyküsünü anlatan 580 kitap yayımlandı.

Kıbrıs’ta futbol takımları eskiden bir kültür merkezi, dostların buluştuğu bir yerdi şimdilerdeki gibi sadece futbol kulübü değildi. Adanın heryerinde her köyünde bir kulüp vardı. Gençleri buluşturan sosyalleştiren bir yerdi. MTG’de öyle bir kulüptü. Mağusalı gençleri motive eden bir yerdi.

MTG ilk başkanı Cevat Hilmi

Bu kulübün kurucuları arasında eşimin amcası ilk başkan Cevat Hilmi ve adını taşıdığım Şevket Mustafa Garip’de yer alırken, ailemiz adını gurur ve mutluluk duymaktayız. Uzun süredir yayımlanmayı bekleyen eser en sonunda çıktı. Umarım 2.cildi de yayımlanır. Emeğine sağlık değerli dostlar.

KRALLARIN ŞEHRİNDE BİR KRAL TAKIM MTG

MTG sadece bir futbol kulübü değildir. Kurulduklarında amaçları ilk başlarda sosyal faaliyetler;tiyatro oyunlar, ulusal günleri kutlama, anma ve spor etkinlikleri düzenlemekti. Amaç o günkü gençliğe vatan sevgisi, özgürlük duygusu verebilmek böylece kültür ve sanata verdiği değerle gençlerimize örnek olup onları bilinçlendirmek ve değerlerine sahip çıkmayı öğretmekti. 19 Mayıs kutlamalarında tüm gençliği kendi imkânlarıyla diktirdikleri beyaz pantolonlarını ve beyaz gömleklerini giydirip bir disiplin içinde törenleri gerçekleştirmekti.

15 Mart 1953 yılında büyük bir tören ve coşkuyla Vatan Şairi Namık Kemal’in büstünü bugünkü yerine İngiliz dönemi olmasına rağmen Mağusalıların, MTGlilerin gücüyle ve azmiyle koymayı başarmıştır. Unutulmaması gereken en önemli şey ise o dönem Namık Kemal’in büstünün Türkiye’de bile olmamasıdır. Bu da bize gösteriyor ki MTG kurulduğu yıldan itibaren güçlü ve nezih bir kulüp olmuştur.

2014 yılında yazmış olduğumuz “Kıbrıs’ta Namık Kemal Efsanesi Mağusa’da Bir Özgürlük Anıtı” adlı eserimizde Mağusalılar bu konudaki gayretleri tüm detayları ile anlatılırken 1944 yılında Namık Kemal’in adını taşıyan okulun açılması yine bir avuç MTG’li sayesinde olmuştur. Namık Kemal Lisesi ile Türk gücü her zaman iki kardeş kuruluş olmuşlardır.

O dönemler, MTG bir kültür ve spor kulübü idi. Tiyatro oyunları oynatan, halkı bilinçlendiren ve Mağusa’nın her kesiminden gencini, orta yaşlısını bir araya getiren bir oluşum ,varlık olarak yaşamını bugünlere kadar getirmiştir. 1931 isyanı ile açılan Yunan bayraklarına karşın, Kıbrıslı Türkler arasında da özgürlük hareketi başlar. MTG işte bu anlamda sadece bir futbol kulübü değil Mağusa gençlik hareketinin meşalesidir. Bu meşale o günden bugüne elden ele dolaşarak bugünlere gelmiştir.

Bu bağlamda MTG’nin görevi bu meşaleyi hep yanık tutmaktır. Gençlere her zaman sahip çıkarken geçmişini de unutmamasıdır. Bugünkü yöneticiler bu görevlerini bu kitaba destek vererek büyük bir vefa örneği göstermişlerdir.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı olarak bu önsözü yazmak benim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kulübün ilk kurucusu Sevgili eşim Berna Altunsoy’un amcası Kıbrıs’ın ilk avukatlarından Cevat Hilmi’dir. Cevat Hilmi, yapılan araştırmada MTG’nin ilk kurucu Başkanıdır. MTG’nin bugünkü durumuna görseydi çok mutlu olacağı aşikârdır. Mağusalı her zaman kulübüne sahip çıkmış, çok büyük bir camia olmuşlardır. Bu birliktelik ve ruh tüm Adadaki insanlara örnek olmalıdır. Umarım bu kitap MTG’nin diğer büyük ülkelerdeki müze örnekleri gibi MTG müzesinin ilk adımı olur.

Sayın Bülent Fevzioğlu, gene bir ilk yaparak ilk defa bir kulübün tarihini araştırarak bizlere çok önemli bir araştırma, spor tarih kitabı sunuyor. Kendisini tebrik ederken diğer ciltlerde buluşmak dileğiyle. Sporsuz ve vefasız kalmayın.

Bülent FEVZİOĞLU kimdir?

12 Nisan 1959 Mağusa doğumlu olan ve ailesinin ekonomik sorunları nedeniyle ortaokul birinci sınıf eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan FEVZİOĞLU, Kıbrıs Rum kesimi inşaat sektöründe (1971-74) çalıştıktan sonra, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sonrası Mağusa Suriçi’nde elektrik tesisatçılığı (1974-76) yaptı.

1976 yılında mecburi askerlik hizmetine başladı, 1978’de terhis oldu.

Terhisinden hemen sonra sözleşmeli askerliğe yazılan FEVZİOĞLU, telsiz operatörlüğü ve yine

GKK bağlı Mağusa Sancağı Canbulat Radyosu hizmetlerinden (1978 -1985) Kıbrıs

Postası Gazetesi’nde (1 Nisan 1985) muhabirliğe başlaması üzerine ayrıldı.

İlkokul sıralarından beri edebiyatla ilgilenen yazar, çeşitli yarışmalardan şiir ve öykü ödülleri

kazandı. Şiirlerinden 13 tanesi, Kıbrıslı Türkler arasında ilk kez gerçekleştirilen bir çalış-mada,

müzisyen Ahmet BELEVİ tarafından (bir şiir - bir şarkı olmak üzere ve ‘‘Sensizliğinde’’ ismi altında)

kasete okundu (1983), yayınlandı.

1985 yılında başlattığı basın yaşamını bugün de yürüten Bülent FEVZİOĞLU, "Sürekli Sarı

Basın Kartı" sahibi olup; haber, röportaj ve makale dallarında mesleki ödüller kazandı.

Çeşitli şiir, şarkı, ağıt ve türkü formunda yazdığı 200'e yakın sözleri Kıbrıslı Türk müzik

sanatçıları tarafından bestelenerek albümlerinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu "Ud" isimli kısa güldürüyü (1996), Lefkoşa - Şehit Tuncer İlkokulu

“Atatürk Mavisi” adlı çocuk oyununu (1997) ve Tiyatro ZET “Dediko-du - Filmin Sonu” [Zalihe

SUSUZLU ile Aralık 2013] komedi oyunlarını sahneledi.

Kıbrıs Postası, Söz Dergisi, Ortam, Bozkurt, Vatan, Yenigün, Kıbrıs, Yeni Demokrat, Avrupa,

Kıbrıslı, Halkın Sesi, Volkan, Haberdar ve Realist gazetelerinde haber, röpor-taj, şiir ve

makaleleri; Lololo ve Akrep mizah dergilerinde hiciv şiirleri yayınlanan FEVZİOĞLU; ekonomik

sorunları nedeniyle üç sayı yayınlanabilen aylık Yelpaze der-gisinde (Harun DENİZKAN ile -

Lefkoşa 1993) Yazı İşleri Müdürlüğü; 1996-1998 yılları arasında aylık Kıbrıslı Dergisi’nde yazarlık

ve Yayın İşleri Koordinatörlüğü; İstanbul-’da yayınlanan Benim Kıbrıs’ım (Ekim-Kasım-Aralık 1999)

dergisinin 2, 3 ve 4’üncü sayılarında şair - yazar Özker YAŞIN’ın daveti üzerine Genel Yayın

Yönetmeni Yardım-cısı olarak çalıştı.

Ekim 1994 - Mart 1999 tarihleri arasında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan-lığı’nda basın

danışmanlığı görevinde bulunan FEVZİOĞLU’nun senaryosunu yazdığı ve bakanlığı ile Bayrak

Radyo Televizyon Kurumu’nun işbirliğinde hazırlanan “Büyüteç Altındaki Kuzey Kıbrıs Türk

Pulları” adlı yarım saatlik KKTC’ni tanıtıcı belge-sel filmi de; KKTC’nin ikinci kez ve 23-26 Nisan

1998 tarihleri arasında katıldığı Uluslararası Pul Fuarı (Stamp ’98, Wembley Londra) Organize

Komitesi’nden kabul görerek, halka açık gösterime alındı.

Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın kuruluşu yıllarında (1957-58) Türkiye’den kaçak silâh getiren

beş Bereketçi’nin [1] yaşanmış trajedisini anlatan “Sular Çekti Onları - Bereketçiler” adlı belgeseli

(1996) ile yine 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sırasında Gazimağusa’dan bir şehidi

anlattığı “Temmuz Destanından Soylu Bir Öykü: Hüseyin Akil Hoca” belgeseli (1997) Bayrak

Radyo Televizyon Kurumu tarafından çekilerek, yayınlandı.

Nisan 1999’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nde (DAÜ-KAM) görev

alan FEVZİOĞLU; bu merkezin üyesi olarak 29 Eylül - 3 Ekim 1999 tarih-leri arasında

Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen “III. Uluslararası Kıbrıs - Balkanlar - Avrupa Türk

Edebiyatları Sempozyumu”na, TC. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel

Müdürlüğü’nce 13 - 15 Ekim tarihleri ara-sında Kırşehir’de gerçekleştirilen “II. Uluslararası Ahilik

Kültürü Sempozyumu”na, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Makedonya’nın Struga kentinde

dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Kıbrıs - Balkanlar - Avrasya Türk Edebiyatları

Sempozyumu”na, 12-13 Haziran 2000 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (KKTC-

Gazimağusa) gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan Özgürlük ve Direniş Mücadeleleri Sem-

pozyumu’na, 14-17 Kasım 2000 tarihleri arasında yine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi"ne, 4-7 Haziran 2001 tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen “V. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni’ne, 12-14 Kasım 2001 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “İz Bırakan Kıbrıslı Türkler II. Sempozyumu”na, 26 Kasım 2001 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “KIBATEK Öykü Sempozyumu”na ve 5-10 Haziran 2002 tarihleri arasında Kırım-Ukrayna’da gerçekleştirilen “VI. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni”ne katılarak Kıbrıs Türk kültürü-nü ele alan çeşitli bildiriler sundu.

Eylül 2000 tarihinde bir aile vakfı [Suna ve Ata ATUN] olarak genelde KKTC, özelde Gazimağusa kentine kazandırılan SAMTAY VAKFI’nın [Suna ve Ata ATUN, Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı] kuruluş çalışmaları arasında yer aldı ve vakfın Program ve Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Bu vakıf görevi yanında KIBATEK [Kıbrıs - Balkanlar - Avrasya Türk Edebiyatları] VAKFI kurucularından da olup, KIBATEK Mütevelli Heyeti’nde bulunmaktadır.

Yayınlanan Kitaplarından bazıları

1) Sancılı Kan Yumağı [Şiirler-1978]

2) Bir Tutam Ezgi [SILA 4 Müzik Topluluğu Üzerine Bir Araştırma - Nisan 1995]

3) Kıraathane-i Osmani’den Cumhuriyet Meclisi’ne (1886-1996) Olaylar ve Seçimler /

Seçilenler [Türkiye Büyük Millet Meclisi - KKTC Cumhuriyet Meclisi ortak yayını olarak - Nisan

1998]

4) Mağusa Haritasında Yüzlerinin ve Yüreklerinin İzdüşümleri Kalmış 116 İNSAN - Biyografi /

Bibliyografya [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayını: 1, Ocak 2001]

5) Bir Yanım Yazı - Bir Yanım Şiir [Denemeler / Şiirler - [Samtay Vakfı Yayınları: 2, Şubat 2001])

6) Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler - Belgeler -

Araştırmalar (Cilt 1) [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayını: 3, Temmuz 2001]

7) Özgürlük ve Barış 27 Yaşında (Kıbrıs Türk, Milli Mücadele Tarihi Üzerine Kronolojik Bilgiler

(Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayını: 4 Temmuz 2001)

8) Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı’nda Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar -

Cilt 2, 2002 - [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayınları: 6,]

9) Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı’nda Destanlar ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar -

Cilt 3, 2003 [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayınları: 7]

10) Kıbatek Süreci - 1998 - 2002 [İsmail BOZKURT’la ortak, Kıbatek Yayınları: 1, Nisan 2002]

11) Kıbrıslı Türklerde Sportif Etkinliklerin Başlangıcı ve Kıbrıs Türk Futbolundan Tarihsel

Kesitler [Suna ATUN’la ortak, KKTC Çalışma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını:

Ağustos 2003]

12) Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öykü’nün 107 Yıllık Kronolojik - Antolojik Tarihsel Süreci - Cilt 1,

2004 - [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayınları: 9]

13) Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öykü’nün 107 Yıllık Kronolojik - Antolojik Tarihsel Süreci - Cilt 2,

2007 [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayınları: 16]

14) Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda Öykü’nün 107 Yıllık Kronolojik - Antolojik Tarihsel Süreci - Cilt 3,

2008 [Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayınları: 24]

15) Bir Suyun Aynası (“Bir Yanım Yazı Bir Yanım Şiir” kitabının Prof. Dr. Elçin İSGENDERZÂDE

ve Ogtay HACIMUSALI tarafın-dan Azerbaycan Türkçesine çevirisi, Vektör Yayını Beynelxalg Elm

Merkezi Yayını, Bakü 2005)

16) Sinema, Plâk ve Bildirilerde Kıbrıs Türklerinin Direniş Yılları Cilt 1, Aralık 2009. (Türk

Mukavemet Teşkilatı Yayını) (Bilgi FEVZİOĞLU ile birlikte)

17) Samtay Vakfı 10. Yıl Kitabı, (Suna ATUN’la ortak, Samtay Vakfı Yayını: 40, Ocak 2010)

18) Kıbrıs Türk Basın Tarihinden 100 Yıllık Basın Davaları...

Düşünce Suçları, (Samtay Vakfı Yayını: 35, Haziran 2010)

19) Kıbrıs Türk Halkına YADİGÂR (Gelenekten Geleceğe 100 Yıllık Ağıtlar) Turgay SALİM ile

birlikte, Geleneksel ve Özgün 12 Müzikal Ağıt, Kitap + CD, Ajans Yay Ltd, Lefkoşa, Haziran 2010)

20) Üzüm Diyarı Mehmetçik (Galatya) ve Festivalleri,

(Zekâi ALTAN ve Tuncer BAĞIŞKAN ile birlikte, Ağustos 2010)

21) Çanakkale, Hicaz ve Kanal Cephelerinden Kıbrıs Karağulos Esir Kampına (Suna ATUN’la

ortak ve Suna ATUN Anısına) Samtay Vakfı Yayını: 50, Ocak 2015)

22) Kıbrıslı Türklerde Atletizm Etkinlikleri ve Unutulmayan Rekorlar (1900 - 1979), (Suna

ATUN’la ortak ve Suna ATUN Anısına) Samtay Vakfı Yayını: 51, Eylül 2016)

23) Kıbrıs Türk Milli Mücadele Yıllarında (1964 – 1974) ‘‘Mağusa Müzik Toplulukları’’, (Derviş

GÜRYEL’le ortak) Samtay Vakfı Yayını: 53, Eylül 2017)

24) Garajdaki Akülerden Türksat - 1C Uydusuna (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun İlk 25

(1963 - 1988) Yılı, (BRTK Yayını: 1, 25 Aralık 2017)

25) Kıbrıs Türk Sosyal Yaşam Tarihinden Belgesel Notlar - (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını:

30 Aralık 2017)

26) Beyan - ı Betik

(Besime SEDAT ile ortak Şiir Kitabı - Nisan 2019)

27) Suna ATUN’un Yayınlanmamış Mağusa Dosyası

(Samtay Vakfı Yayını, Haziran 2019)

28) 1918 Yılından (1918 – 1960 Cilt 1) Günümüze Mağusa Türk Gücü Kulübü’nün Tarihçesi…

29) Divan-ı Sevda

(Şiirler Rubailer, Valide Hanım Konak Yayını: 1, Aralık 2019)

30) 100 Yıldan Günümüze Mağusa Edebiyat Haritasından 55 Şiir Yolcusu (Antoloji)

(Gazimağusa Belediyesi Yayını, Ağustos 2020)

31) İslâm İddihar Sandığı’ndan Türk Bankası’na…

(1901 Yılından (1901 – 1960, Cilt 1) 1960’a Türk Bankası’nın Kuruluş Tarihçesi)

32) ‘‘80 GÜN’’ - İlk Kadın Başbakan Dr. Sibel SİBER

(Kıbrıs Türk Siyasi Tarihi içerisinde ilk Kadın Başbakan ile ilk Teknokrat Kabine-nin ‘‘80

GÜN’’lük öyküsü. Valide Hanım Konak Yayını: 2)