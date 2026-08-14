



Kıbrıslı Türk arkeolog Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu’nun çalışmaları, National Geographic’in “Lost Treasures of Ancient Greece: Pompeii’s Lost Twin” adlı yeni belgeselinde yer aldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Şahoğlu, National Geographic belgeselinde, yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Santorini’de meydana gelen büyük Minoan (Thera) Patlaması ve ardından oluşan tsunamiler üzerine yürütülen araştırmanın önemli isimleri arasında bulunuyor.

Belgeselde, Ege’nin tarihini değiştiren büyük doğal felaketin izleri, hem arkeolojik hem de jeolojik bulgular üzerinden ele alınıyor. Araştırmanın dikkat çekici noktalarından biri ise Çeşme’de bulunan yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir gencin iskeleti oldu.

İskeletin, patlamanın ardından oluşan tsunami tabakalarıyla bağlantılı olarak bulunmasının, felaketin insanlar üzerindeki etkisini anlamak açısından önemli bir buluntu olarak değerlendirildiği de belirtilen belgeselde, Şahoğlu’nun araştırmadaki rolünün, 1990’lı yıllardan bu yana Ege’nin tarih öncesi yerleşimleri ve deniz arkeolojisi üzerine yürüttüğü çalışmaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Liman Tepe, Bakla Tepe ve Çeşme-Bağlararası gibi kazılarda görev alan Şahoğlu, 2009-2019 yılları arasında Çeşme-Bağlararası kazılarını yönetti. Şahoğlu, 2020 yılından bu yana ise Liman Tepe kazılarının başkanlığını yürütüyor. Çeşme-Bağlararası kazılarının, Şahoğlu’nun çalışmalarının en önemli merkezlerinden biri haline geldiği kaydedildi.

Şahoğlu’nun çalışmalarının National Geographic belgesinde yer almasının, Kıbrıs açısından da önemli bir başarı olduğu ifade edildi. Kıbrıslı Türk bir arkeoloğun, insanlık tarihinin en önemli doğal felaketlerinden birini konu alan uluslararası bir araştırmada yer almasının, özellikle genç Kıbrıslı Türk araştırmacılar açsından örnek teşkil ettiği de vurgulandı.