Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak’ta, önceki gün saat 01.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 21 yaşındaki Baran Şencan ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ş. ile 21 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ş., 20 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.ve 18 yaşındaki isminin baş harfleri M.Ş. birbirlerine vurup kavga etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

İki grup akşamüstü saat 05.30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde kavgalarını sürdürdü. Baran Şencan ve T.Ş'nin yanlarına aldıkları B.Ş iki gruptaki kişiler birbirlerine gelişigüzel vururken bıçakla A.Ş.’yi sağ baldırından yaraladı. B.Ş tutuklanırken A.Ş., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

“Yaralama” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Baran Şencan dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gökan Asafoğulları’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Gönyeli Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Caner Arslan’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 05.04.2025 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kavga olayı esnasında zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşımış olduğu bıçağı, Lefkoşa’da sakin A.Ş.’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak sureti ile adı edilenin ayak baldırında 2 ayrı yeden 2 cm uzunluğunda kesi oluşmasına sebebiyet verip yaraladığını belirtti.

Polis, aynı gün A.Ş.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlı Baran Şencan’ın aynı gün akşam saatlerinde yapılan soruşturmalar neticesinde Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, “Meselemiz henüz yeni başlamıştır. Alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri vardır, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımıza etki etme olasılığı yüksek ihtimaldir. Bu durumda tahkikatımızın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep ediyorum.” dedi.

Mahkemede söz alan zanlı Baran Şencan “Yaptığımdan pişmanım. İki kişi üzerime gelince korktum. Çarem yoktu” ifadesini kullandı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.