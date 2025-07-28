Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak olarak yaşam sürdükleri tespit edilen zanlı Serkan Özdemir ve Ayobami Rekiya Akinoluwa tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Serkan Özdemir'in 12 Haziran 2009 tarihinden itibaren 5888 gün ve Ayobami Rekiya Akinoluwa'nın ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 240 gün KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ülkede kaçak olarak bulundukları dönemde ne yaptıklarının ve nerede çalıştıklarının araştırılacağını ayrıca ihraç işlemlerinin yürütülebilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Dilşah Karayel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.