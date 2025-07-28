Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gece Lefkoşa Suriçi bölgesinde geniş çaplı huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyona Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ bizzat liderlik ederken, Adli Şube Amiri Polis Müdür Muavini Erkut Efendi ve CÖŞ Amiri M/MV Mustafa Yönlüer de sahada aktif rol aldı.

Toplam 80 polisin katıldığı uygulama, Lefkoşa’da son yılların en büyük denetimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KAHVELER, PANSİYONLAR, BARLAR VE PARKLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Suriçi’nde kahvehaneler, pansiyonlar, barlar ve parklar tek tek denetlendi. Kimlik kontrolleri ve üst aramalarının yanı sıra, Narkotik ekipleri de dedektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptı. Beş ayrı kontrol noktasında araç giriş-çıkışları durdurularak detaylı aramalar gerçekleştirildi.

DRONE DESTEKLİ HAVADAN GÖZETİM

Operasyon süresince bölge, drone ile havadan da takip edilerek güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Denetimlerde birçok suç unsuru tespit edilirken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer kapsamlı operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.