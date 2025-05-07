Girne’de 6 haftalık hamile olduğunu öğrenen 16 yaşındaki isminin baş harfleri M.N.A., isimli genç kız, korkunç bir yönteme başvurdu. Ülkede öğrenci statüsünde olduğu öğrenilen kız çocuğu, para karşılığı elden aldığı ve ülkede satılması yasak olduğu öğrenilen hapı kullandıktan sonra fenalaşması üzerine erkek arkadaşı ve kardeşi tarafından Girne’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hamileliğini yasa dışı sonlandırıldığı tespit edilen kız çocuğu hastane yönetiminin şikayeti doğrultusunda tutuklandı.

Yapılan sorgusunda hap kullanarak 6 haftalık hamileliğini sonlandırdığını itiraf eden M.N.A., ve erkek arkadaşı E.C.C., ‘Hamileliğin yasa dışı yollardan sonlandırılması’ suçundan tutuklandı.

Tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıların tutukluluk duruşması Yargıç Evren Mürsel huzurunda kapalı oturumda gerçekleşti. Tutukluluk duruşmasında Sosyal Hizmetler Dairesinden bir görevli mahkemede hazır bekledi.

Soruşturmanın devam ettiği gerekçesi ile zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

TEHLİKELİ GRUP: HAP UYUŞTURUCU TEMİN EDİLİYOR…

Kız çocuğunu yasa dışı temin ettiği hapı, 2 Mayıs tarihinde içtiği öğrenildi. İkinci hapı aldıktan sonra kanaması açıldığı öğrenilen kız çocuğu 4 Mayıs tarihinde Girne’de özel bir hastaneye başvurdu gerçek ortaya çıktı.

Edindiğimiz bir başka bilgide; zanlı M.N.A.’nın kullanımındaki cep telefonunda WhatsApp’da birçok kişinin bulunduğu grupta zanlının hamile olduğuna dair mesaj yazdığı ve hap istemesi üzerine kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen bir numaradan 4 bin TL’ye hap temin edileceği bilgisi tespit edildi. Zanlının hamileliğini sonlandırmak için kullandığı hapın ülkede yasak olduğu öğrenilirken, yasaklı hapın Nijerya’da üretildiği öğrenildi. Öğrenciler arasında WhatsApp isimli uygulamanın ‘uyuşturucu’, yasa dışı ‘hap’ talebinde bulundukları tespit edildi. Girne Adli Şube’de görevli polis ekipleri, ilgili grubu mercek altına aldı.

YAŞI DAHA 16… ÜLKEYE NE AMAÇLI GELDİ?

Hamileliğini yasa dışı yollarla sonlandıran 16 yaşındaki kızın ülkede ne amaçlı kaldığı merak konusu. Ülkede kiminle ve ne şartlarda yaşadığı merak edilen kızın polise verdiği beyanlar araştırılırken, Sosyal Hizmetler Dairesi ’de devreye girdi. Bir üniversiteye kayıtlı olduğunu iddia eden kızın beyanları araştırılıyor.