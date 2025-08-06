KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etme suçundan tutuklanan Pakistanlı Abdeel Ur Rehman tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 4 Ağustos 2025 tarihinde saat: 12.17'de Lefkoşa'da Surlariçi’nde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 17 Mart 2025 tarihinden itibaren 140 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC'den ihraç olunması için gereken yazışmalar yapıldığını ancak cevap beklendiğini söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde işlemiş olduğu KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Etme suçunu işlemeye devam edeceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.