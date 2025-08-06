Polis ekiplerinin önceki gün Gönyeli’de gerçekleştirdikleri operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Gönyeli’de önceki gün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 27 yaşındaki Nijeryalı Solomun Chison Ejhonor’a ait evde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu, ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak alındı.

Zanlı Ejhonor tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgahın salonunda masa üzerinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.