Üç ani ölüm… Polis otopsi sonuçlarını açıkladı
Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan 25 yaşındaki Mehmet Kızılkaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00 ile 23.00 arasında Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir ikametgahın salonunda misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kıza yönelik cinsel istismar suçunun işlendiğini belirtti.

Olayın 3 Mayıs 2026 tarihinde bildirildiğini aktaran polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.