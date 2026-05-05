Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan 25 yaşındaki Mehmet Kızılkaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.00 ile 23.00 arasında Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir ikametgahın salonunda misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kıza yönelik cinsel istismar suçunun işlendiğini belirtti.

Olayın 3 Mayıs 2026 tarihinde bildirildiğini aktaran polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.