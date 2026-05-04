Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da, dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayaz Kılbaş’ın (Ç-3) otopsisinde, ölüm sebebinin “serebral palsi, alt solunum yolu enfeksiyonu ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da, 1 Mayıs’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf Keskin’in (E-48) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu belirlendi.

Lefke’de, aynı gün, Venedik Surları Mevkiindeki Maratasa Argı olarak bilinen beton su kanalı içerisinde ölü bulunan Ayla Çetinler’in (K-70) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “kafatası ve omurga kırıkları, beyin doku harabiyeti ve omurilik yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturmalar devam ediyor.