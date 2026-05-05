Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı, kavgaya karışan 1 kişi kayıplara karıştı. Alkol tesiri altında oldukları öğrenilen zanlılar önce sözlü ardından tekmelerle birbirlerine saldırdı. Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılar Bekir Bozkurt, Mertcan Kara, Umutcan Kara ve Eren Öztürk tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlı yakını olduğu öğrenilen bir kadın, iki kardeşinin de tutuklandığını kimlik ayrımı yapıldığını KKTC vatandaşı olmadıkları için tutuklandıklarını iddia ederek, mahkeme binasında yüksek sesle bağırıp çağırdı. Polisin defalarca uyarmasına rağmen bağırmaya devam eden kadın yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Birkan Gertik zanlıların, ‘Kavga, sarhoşluk ve rahatsızlık’ suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru, olayın 4 Mayıs sabah saat 02.00 raddelerinde Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında iki grup arasında yaşandığını söyledi. Polis, zanlı Bekir Bozkurt’un 139 miligram alkol tesiri altında karşı taraf olan ve şuan aranmakta olan 1 kişi ile sözlü tartışmaya girdiğini ardından iki grup olan tarafların çevreye rahatsızlık vererek kavgada yer aldıklarını belirtti. 4 zanlının aynı gün tespit edildiğini, olaya ilişkin kamera görüntülerinin alındığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Söz hakkı alan zanlı Umutcan Kara, olaydan 5 dakika önce kardeşinden para almak için mekana gittiğini ve eşinin erken doğum yaptığını ve bebeğin hala hastanede olduğunu öne sürdü, olayla bağlantısı olmadığını iddia etti. Eşinin ve bebeğinin yanında olması gerektiğini ifade eden zanlı, polise her türlü yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yargıç Mine G. Serden, yapılan beyanların ardından, zanlı Kara’nın iddialarına ilişkin polisten gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını sordu. Soruşturmanın da devam ettiğine dikkati çeken Yargıç Serden, kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini belirterek zanlı Umutcan Kara’nın hastanede gerekli bir işlem için, çocuğun babaya ihtiyaç olması halinde direktif vererek gerek duyulması halinde polis gözetiminde hastaneye götürülmesine, tüm zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.