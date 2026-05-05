Gönyeli’de, önceki gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri 37 yaşındaki Okechukwu Charles Nelson’un evinde arama yaptı. Aramalarda şahsın tasarrufunda yaklaşık 42 gram hintkeneviri türü ile 700 miligram da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 3 Mayıs 2026 tarihinde polis ekibi tarafından; Gönyeli’de zanlının kaldığı evde yapılan aramada; 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu, 700 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip, Lefkoşa ve Gönyeli’de konumlara bırakarak, maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar ise müvekkilinin uyuşturucu madde satmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.