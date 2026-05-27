Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Teminini” suçlarından tutuklanan anne kız 47 yaşındaki Muhabbat Kabulova, kızı 21 yaşındaki Rozay Kabulova ile aynı suç kapsamında tutuklanan Ruston Sultanou ile Greilgul Saparola dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Yel olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da sakin Muhabbat Kabulova’nın kızı Rozay Kabulova’ya oturma izni çıkarmak için iş takipçisi olarak çalışmakta ve aranmakta olan M.K.’ye 1200 Dolar ödeyip zanlı Rozay Kabulova’ya hiç ikamet etmediği halde Lefkoşa’da Sht. İhsan Güven Sokakta bulunan bir apartmanın 6 numaralı dairesinde ikamet ettikleri şeklinde sahte ikamet belgesi ve kira sözleşmesi hazırlatıp, hazırlamış oldukları ikametgah belgesi ve kira sözleşmesini Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verip tedavüle sürdükten sonra zanlı Rozay Kabulova adına sahte davranışla oturma izni temin ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların 22 Mayıs’ta tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, her iki zanlının 23 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, Muhabbat Kabulova’nın ifade verip, söz konusu adreste kalmadığını söylediğini aktardı.

Polis, Ruston Sultanou ile Greilgul Saparola’nın ise 1 Ağustos 2024 tarihinde M.K.’ye 52 bin TL verip, Lefkoşa’da Sht. İhsan Güven Sokakta bulunan apartmanın 6 numaralı dairesinde kaldıklarına dair sahte belge temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmesini Yenişehir muhtarına verip tedavüle sürerek yine sahte bir ikamet belgesi temin edip temin etmiş oldukları ikamet belgesini 19.11.2024 tarihinde LPM Muhaceret Şubesine verip tedavüle sürerek sahte davranışla eşi Gızılgül Saparova adına oturma izni temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 25 Mayıs’ta tutuklandığını ifade etti. Polis, Ruston Sultanou’nun mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verip, ilgili adreste hiç kalmadığını beyan ettiğini kaydetti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifade doğrultusunda sahte kira sözleşmesi ve ikamet belgesinin emare alındığını söyledi.

Polis, 4 zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ancak meseleyle ilgili tahkikatın süreceğini, aranan şahıs olduğunu belirtti. Polis, mahkeme huzuruna çıkarılan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.