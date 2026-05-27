Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla partililerle bayramlaştı.

UBP’nin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşmada, Başbakan Üstel ve eşine, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ile eşi Esra Savaşan eşlik etti.

Tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

- Üstel: “Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimizin üzerine gölge düşürmeyelim”

Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla başta İslam dünyası olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı.

Bayramların dargınlıkların ve küskünlüklerin geride bırakıldığı özel günler olduğunu belirten Üstel, vatandaşlara trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, “Bu güzel bayramımızı mutluluk içerisinde kutlarken, bayram sevincimizin üzerine gölge düşürmeyelim.” dedi.

- Diplomasi ve barış vurgusu… “Krizler yerini diplomasiye bırakmalı”

Dünyada ve özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere de değinen Üstel, uzun süredir devam eden krizlerin en kısa sürede yerini diplomasiye bırakmasını ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ederek, barış ortamının sağlanmasının hem bölge hem de dünya açısından önemli olduğunu söyledi.

Üstel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde UBP çatısı altında partililer ve vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, diğer ilçelerden gelen partililerle birlikte bayramı kutladıklarını söyledi; halkın ve partililerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlıklı ve huzurlu günler temennisinde bulundu.