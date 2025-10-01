Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan +13 Yaş Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, genç sporcuların teknik becerilerini ve dayanıklılıklarını geliştirmelerine fırsat sundu. Adanın tek kapalı uzun kulvarlı havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen organizasyon, kulüpler arası rekabeti artırırken sporculara deneyim kazandırdı.

Üç gün süren yarışlara; 11 kulüpten 175 sporcu katılırken, 50 metrelik olimpik havuzda kıyasıya mücadele yaşandı. Genç yüzücüler, şampiyonada gösterdikleri performansla Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) baraj derecelerini geçerek önemli başarılar elde etti.

ALTIN KULAÇLAR BARAJI GEÇTİ!

+13 Yaş Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda gösterdikleri performansla göz dolduran Yakın Doğu Yüzme Kulübünün genç sporcularından Akman Tüzünkan, 14-15 yaş kategorisinde 50 metre serbestte 00:26.33, 50 metre sırtüstünde 00:30.37 ve 50 metre kelebekte 00:28.83’lük dereceleriyle üç ayrı barajı aşmayı başardı. Aynı yaş grubunda Özkan Mazhar ise 50 metre kelebekte 00:28.31 ve 50 metre kurbağalamada 00:33.64 ile barajı geçti.

16-17-18 yaş kategorisinde ise Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalamada 00:31.61 ve 100 metre kurbağalamada 01:10.55’lik dereceleriyle barajı geçerken, 13 yaş kategorisinde yarışan Erten Can Kasımoğlu da 50 metre kurbağalamada 00:35.15’lik derecesiyle ülke barajını geçerek şampiyonanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

29 ALTIN, 14 GÜMÜŞ VE 10 BRONZ MADALYA!

Yakın Doğu Yüzme Kulübünün sporcuları aldıkları madalyalarla da dikkat çekti. Erkekler kategorisinde 21 altın, 7 gümüş ve 9 bronz; kadınlar kategorisinde 8 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Böylece genç sporcular, toplamda 29 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 53 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

AVNİ CANKURT: “HEDEFİMİZ, DAHA FAZLA GENCİMİZİN BU İMKANLARDAN FAYDALANMASINI SAĞLAMAK VE YÜZMEYİ TOPLUMUN HER KESİMİNDE YAYGINLAŞTIRMAK.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, ev sahipliği yaptıkları +13 Yaş Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın tüm yüzme kulüpleri ve sporcular için oldukça verimli geçtiğini vurguladı. “Her bir yarış, sporcularımızın teknik becerilerini ve dayanıklılıklarını test ettiği kadar, onları ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeye taşıyan değerli bir deneyim” ifadesini kullanan Cankurt, ülkenin olimpik standartlardaki tek havuzu olarak ülke sporcularına uzun kulvar tecrübesi kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Avni Cankurt, “Hedefimiz, daha fazla gencimizin bu imkanlardan faydalanmasını sağlamak ve yüzmeyi toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak” ifadesini kullandı.