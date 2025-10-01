Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasına katılan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör sporcuları mücadele ediyor. Hollanda’nın Assen kentinde 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonasına 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun Senyör sporcularının da katıldığı Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa’nın en iyi bilardocuları yer alıyor.

14+1 DİSİPLİNİ

Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası açılışı 14+1 disiplini ile başlayan turnuvada heyecan dolu müsabakalar gerçekleştirildi. Organizasyona, 45+ senyörler kategorisinde 78 sporcu, ayrıca 55+ senyörler kategorisinde 39 sporcunun katıldığı turnuvada Sporcular, dostluk ve rekabet dolu atmosferde mücadele ederek turnuvaya renk kattı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyörlerden oluşan Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Hasan Soyalp, Mücahit Çelikağ, Orçun Alur Avrupa Bilardo Şampiyonasında başarılı dereceler elde etmek için mücadele ediyor.