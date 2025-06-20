Büyük bir heyecan ile beklenen Plaj Voleybolu sezonu başlıyor.

5-6Temmuz’da ilk hafta müsabakaları ile başlayacak olan 3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için Takım Kayıt işlemleri tamamlandı.6 Kategoride toplam 100 Takım Şampiyon Meleklerimiz adına düzenlenen bu anlamlı şampiyona da mücadele edecek.

Organizasyon ile ilgili olarak, müsabakaların yer ve tarihleri, uyulacak kurallar, kategoriler de ki gruplar ve lig statüsü ile ilgili diğer detaylar KKTC Voleybol Federasyonu sosyal medya kaynaklarından duyurulacak.