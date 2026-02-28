Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Maarif Koleji’nde (TMK) “Kıbrıs Günü – Gadefini Al da Gel” etkinliğine katıldı.

TMK Çevre Kulübü’nün daha az tüketen ve çevre bilinci yüksek gençler yetiştirme hedefiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği etkinlikte öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erhürman, TMK mezunu olarak böyle bir etkinlikte öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erhürman, “Bizim gurur duyacağımız bir kültürümüz, çok güzel bir ülkemiz var; biz her şeyi yapabiliriz. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü bu halka ve en çok da size güveniyorum. Kıbrıslı Türk olmaktan hep gurur duyacağız. Bu ülkeyi bizden çok daha iyiye taşıyacağınıza eminim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erhürman, etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte folklor oynadı.