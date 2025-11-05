AKSA SÜPER LİG 7. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 7. Haftası pazartesi akşamı oynanan Doğan Türk Birliği – Dumlupınar maçıyla tamamlanırken, Doğan T. Birliği bir haftalık aradan sonra yeniden liderliğe yükseldi.

Ligin 6. Haftasında aldığı beraberlikle liderliği Gençlik Gücü’ne kaptıran Doğan Türk Birliği, GG’nin evinde berabere kalması sonrasında Dumlupınar’ı mağlup etmesiyle yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Dumlupınar ise üst üste 3. maçından da puan kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

C.B Gençlik Gücü’nün Lefkoşa derbisinde Yenicami’yle berabere kaldığı haftada Cihangir konuk ettiği Mesarya’yı ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşarak 2. sıraya yükseldi.

Genç kadrosuyla ligde aldığı sonuçlarla dikkat çeken K.Kaymaklı takımı konuk olduğu Mağusa Türk Gücü deplasmanından beraberlikle ayrılarak 5. Sıradaki yerini korurken, Mağusa Türk Gücü kan kaybetmeye devam ederek 10. sıraya geriledi.

Sezona geç başlamasına rağmen iyi bir performans sergileyen Lefke takımı konuk olduğu Mormenekşe karşısında 3 puanı uzatma anlarında kaçırarak bir basamak daha yükselme şansını kaçırdı. Mormenekşe ise bir basamak yükselerek dipten biraz daha uzaklaştı.

Süper Ligin istikrarsız ekiplerinden olan Çetinkaya takımı konuk ettiği Esentepe’ye mağlup olarak yukarılara tırmanma şansını kaçırırken, Esentepe uzun zamandan sonra Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

Alt sıraları ilgilendiren önemli maçta A. Yeşilova ile Gönyeli birer golle sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaşırlarken, A. Yeşilova’nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Ligin galibiyeti olmayan takımların mücadelesinde konuk Yeniboğaziçi 2 farkla öne geçmesine karşın Karşıyaka sahadan 3 farklı skorla ayrılarak hem ilk galibiyetini aldı hem de bir basamak daha yukarıya tırmandı.

Bu hafta oynanan 8 karşılaşmadan 3 maçı ev sahipleri iki maçı deplasman takımları kazanırlarken, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Ligin 7. haftasında kale ağları 29 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasının üzerine çıkılmasına karşın bu sezon adına ilk golsüz maç oynanmış oldu. Ligin 7. Haftasında MTG ile K:Kaymaklı arasındaki maç 0 - 0 tamamlanarak bu sezonun ilk golsüz maçı oldu.

Bu hafta oynanan maçlarda atılan 25 golün 15 tanesini yerli futbolcular, 14 tanesini ise yabancılar attılar. Bu haftanın tek hat-trick’i ise Karşıyaka’nın gol ayağı Papa Demba Ndior’dan geldi.

7. hafta itibariyle Cihangir’den Laurys Meye attığı 2 golle gol sayısını 10 yaparak krallığını sürdürürken, Karşıyaka’dan Papa Demba Ndior attığı üç golle gol sayısını 10 yaparak krallığa ortak oldu.

Ligin 7. Haftasında 41 sarı kart çıkarken 5 kırmızı kart gösterilerek, bu sezonun en çok kırmızı kırmızı kart gösterilen haftası oldu.

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği takımı 6. Haftada kaybettikleri liderliği bu hafta konuk ettikleri güçlü rakipleri Dumlupınar’ı 2 – 1 mağlup ederek geri almayı başarırlarken, oldukça stresli bir haftayı kayıpsız geçerek haftanın takımı olmayı hak ettiler

Haftanın Futbolcusu: Ali Karal (Esentepe)

Esentepe takımının Lefkoşa deplasmanında uzun yıllardan sonra Çetinkaya karşısında galip ayrılmasında en büyük pay kaleci Ali Karal’ındı. Özellikle yaptığı penaltı kurtarışı ve birçok net gol pozisyonunda gole izin vermemesiyle galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: Cemal Kır(Karşıyaka)

Ligde alt sıralarda mücadele eden takımlardan olan Karşıyaka takımının başına 2 hafta önce geçen Cemal Kır, takımını iki haftada da farklı yenilgiden geri dönüş yapmasına başardı. Yeniboğaziçi karşısında adeta maça yenik başlamasına karşın ilk devreyi önde kapatan Karşıyaka takımında teknik direktör Cemal Kır’ın etkisi görülüyor.

Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Doğan T. Birliği- Dumlupınar)

Haftanın en zorlu maçlarından olan Doğan Türk Birliği – Dumlupınar maçının orta hakemliğini yapan Kerem Eran maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalıp, yardımcılarıyla iyi anlaştı. Oyuncularla iyi diyalog ve yerinde sarı kartlarla maçın nabzını iyi tutan Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

İrfan(Lefke), Yasin (Yenicami), Muhittin (Doğn T. B), Papa Ndior(Karşıyaka)

Haftanın Onbiri:

İdris(K.Kaymaklı), Emre(Esentepe) Ertan (Mormenekşe), Mcdonald Niba(DTB), Uğur (Cihangir), Benjamin Bieleu(Esentepe), Candy(Lefke), Emre (Mormenekşe), Toykan(Karşıyaka), Lukman Adeshina(Esentepe) Bamba(Gençlik Gücü)

Aksa Süper Lig 7. Hafta sonuçları

Çetinkaya – Esentepe: 1 – 3

Cihangir – Mesarya: 4 – 1

Mormenekşe – Lefke: 1 – 1

A. Yeşilova – Gönyeli: 1 – 1

Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı:0 – 0

C. B. G. Gücü – Yenicami: 2 – 2

Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 6 – 3

Doğan T. Birliği – Dumlupınar: 2 – 1

Aksa Süper Lig 8. Hafta programı

Gönyeli – Mağusa T. Gücü

Yeniboğaziçi – A. Yeşilova

K.Kaymaklı – Çetinkaya

Mesarya – Karşıyaka

Yenicami – Doğan Türk Birliği

Esentepe – C. B Gençlik Gücü

Lefke – Cihangir

Dumlupınar – Mormenekşe

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

