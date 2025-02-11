AKSA SÜPER LİG 18. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 18. Haftası geride kalırken, ligde zirve yarıştı. Ligde maç fazlasıyla Mağusa Türk Gücü takımı liderlik koltuğuna otururken 4 takımın şampiyonluk iddiası sürüyor.

Ligin 17. Haftasında Esentepe’nin şikayeti üzerine hakkında şike soruşturması açılan Değirmenlik takımının bir maçı eksik olarak başladığı 18. Haftada Doğan T. Birliği takımıyla oynadığı maç 1 – 1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuç Değirmenlik takımının 11 hafta sonra ilk puan kaybını yaşamasına neden olurken Doğan T. Birliği ise zirveye yaklaşma şansını kaçırdı.

MTG’nin Mağusa derbisinde Dumlupınar karşısında zorda olsa sahadan 1 – 0’lık galibiyetle ayrılması sonucunda averajla liderliğe yükselirken, Cihangir konuk ettiği Gönyeli’yi mağlup ederek zirve takibine devam etti.

Lefke ise konuk ettiği ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Gençler Birliği takımını net bir skorla mağlup ederek o da zirveye göz kırptı.

Orta sıralarda mücadele eden takımlardan Gençlik Gücü konuk ettiği play-out dışında kalmak isteyen Esentepe’yi mağlup ederek ikinci devredeki çıkışını sürdürerek 6. Sıraya yerleşti. Mesarya ise yine play-out hattı dışında kalmak isteyen Göçmenköy takımını mağlup ederek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı.

İkinci devreye üst sıralara yükselme hedefiyle başlayan Çetinkaya yine alt sıralardaki takımlardan Karşıyaka’ya mağlup olarak taraftarlarını hüsrana uğratırken, Karşıyaka bu galibiyetle adeta komadan çıktı. Yeşilova ise konuk ettiği ligin dibine demir atan Yenicami’yi mağlup ederek rahatlarken, Yenicami ligde kalma şansını iyice zora soktu.

Bu hafta süper ligde oynanan 8 maçın 6’sını ev sahipleri kazanırken, bir maçı deplasman takımı kazandı. Bir maç ise beraberlikle tamamlandı.

Oynanan maçlarda 22 gol atılırken, golsüz maç oynanmadı. Maç başına 2,5 gol ortalamasıyla sezonun kısır haftalarından biri oldu. Atılan 22 golün 14 tanesi yabancılar atarken, 8 golü ise yerli futbolcular attı.

Bu haftaki maçlarda hat-trick yapan olmazken Karşıyaka’dan Chukwuemeka, Lefke’den Fourmy ve Mesarya’dan Uzochukwu 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadılar.

Oynanan 8 maçta 40 sarı kart çıkarken tek kırmızı kartı MTG’ kalecisi Ufuk Şimşek gördü.

Gol krallığı yarışında haftayı golsüz kapatan MTG’den Şenol Şöför 17 golle liderliğini sürdürürken, haftayı 2 golle kapatan Lefke’den Fourmy 15 gole yükseldi. Çetinkaya’dan Djabi ise tek golle gol sayısını 15 yaparak takibe devam etti.

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Süper Ligin 18. Haftasında zorlu Çetinkaya deplasmanında oldukça iyi bir futbol oynayarak hayati galibiyetle sahadan ayrılan Karşıyaka, hem haftanın tek deplasman galibiyetini aldı, hem de aldığı 3 puanla play out hattına tırmandı

Haftanın Futbolcusu: Uzochukwu Chukwuma Uzo(Mesarya)

Mesarya takımının sezonun ikinci devresinde kadrosuna kattığı Uzochukwu Chukwuma Uzo takıma uyum sürecini atlatarak bu hafta attığı iki golle hem kendini ıspatladı hem de takımına 3 puanı getirerek rahatlattı.

Haftanın Teknik Direktörü: Emre Perçinci (Mesarya)

Mesarya teknik direktörü Emre Perçinci, kritik Göçmenköy maçına takımını iyi hazırlarken, son bölümde yaptığı yerinde değişikliklerle de takımının skoru korumasını sağlayıp galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Cihangir – Gönyeli)

Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren Cihangir – Gönyeli maçının orta hakemliğini yapan Turgay Misk, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak, yerinde düdükler çaldı. Yan hakemleriyle de uyumlu maç yöneten Misk haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası

İrfan (Lefke) Mikail (Cihangir) Emre Özsin (MTG) Fourmy(Lefke)

Haftanın On Biri

Cenk (Karşıyaka) Emre Kuvvetlişahin (MTG) Mustafa Süzgen (Lefke) Mejdi (Yeşilova) İbrahim Güler (Mesarya) Gassama (Cihangir) Yannick(GG) Candy (Lefke) Hasan Çirkin (GG) Muhittin (Cihangir) Junior (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig 18. Hafta sonuçları

Mağusa T.Gücü-TH Dumlupınar : 1 – 0

Çetinkaya-Karşıyaka: 1 – 3

Lefke-DND G.Birliği: 3 – 0

A.Yeşilova-Yenicami: 3 – 2

Cihangir-Gönyeli: 2 – 0

Mesarya-Göçmenköy: 2 – 0

M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 1 – 1

CB G.Gücü-Esentepe: 2 – 1

AKSA Süper Lig 19. Hafta programı

Gönyeli – M. Değirmenlik

Esentepe- A. Yeşilova

DND . Gençler Birliği – Cihangir

Yenicami – Mağusa Türk Gücü

T. H Dumlupınar – Çetinkaya

Karşıyaka – Mesarya

Doğan Türk Bir. – C. B Gençlik Gücü

Göçmenköy – Lefke

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

